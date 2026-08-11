Broadway Grosses: Week Ending 8/9/26 - DEATH OF A SALESMAN Tops Grosses in its Final Week
The highest grossing productions of the week include Ragtime, MJ and more.
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Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 08/09/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week:
CATS: THE JELLICLE BALL closed on 8/8. DEATH OF A SALESMAN and EVERY BRILLIANT THING closed on 8/9. DEATH OF A SALESMAN had a planned seven-performance week.
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- JUST IN TIME (4.4%)
- & JULIET (2.4%)
- OH, MARY! (1.9%)
- THE GREAT GATSBY (0.7%)
- EVERY BRILLIANT THING (0.5%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (0.5%)
- THE LION KING (0.5%)
- CHICAGO (0.2%)
- MAYBE HAPPY ENDING (0.2%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- SIX: THE MUSICAL (-10.9%)
- TITANÍQUE (-9%)
- THE LOST BOYS (-6.8%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-5.1%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-5.1%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-4.6%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-4.1%)
- WICKED (-3.9%)
- THE OUTSIDERS (-3.7%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-3.7%)
- THE BOOK OF MORMON (-3.6%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-2.8%)
- SCHMIGADOON! (-2.6%)
- ALADDIN (-1.9%)
- MJ (-1.3%)
- HADESTOWN (-1.3%)
- DEATH OF A SALESMAN (-0.2%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (-0.1%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 08/09/2026), 29 shows played on Broadway, with 257,464 tickets sold and a total gross of $33,716,025. The average ticket price was $130.95. The number of shows remained the same as last week. Overall capacity utilization was 91.56%, with 257,464 of 281,209 available seats filled.
Attendance decreased by 2.44% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 32, 2025), attendance increased by 2.33%.
Overall grosses fell 0.51% compared to last week. Year-over-year, grosses increased by 8.75% ($33,716,025 vs. $31,003,860).
The average ticket price of $130.95 was $2.53 higher than last week and $7.73 higher than the same week last year ($123.22).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,806,729 vs. $1,208,727 (+49.5% change)
- MJ: $1,845,936 vs. $1,335,170 (+38.3% change)
- HAMILTON: $2,268,037 vs. $1,704,651 (+33.0% change)
- HADESTOWN: $942,773 vs. $729,559 (+29.2% change)
- CHICAGO: $742,764 vs. $589,693 (+26.0% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 91.6%. Same week last year: 90.6%. Change: Up 1.0 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- DEATH OF A SALESMAN: $2,509,387
- HAMILTON: $2,268,037
- THE LION KING: $2,241,283
- RAGTIME: $1,854,157
- MJ: $1,845,936
Bottom 5 by This Week Gross
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $527,150
- SIX: THE MUSICAL: $576,816
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $660,511
- JUST IN TIME: $684,166
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $691,197
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- CATS: THE JELLICLE BALL: $422,597
- DEATH OF A SALESMAN: $286,937
- EVERY BRILLIANT THING: $229,364
- THE LION KING: $80,436
- THE GREAT GATSBY: $44,549
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE LOST BOYS: $-161,077
- SCHMIGADOON!: $-118,950
- SIX: THE MUSICAL: $-103,592
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $-102,212
- WICKED: $-98,411
Top 5 by Average Ticket Price
- DEATH OF A SALESMAN: $239.61
- RAGTIME: $220.10
- HAMILTON: $211.37
- CATS: THE JELLICLE BALL: $193.92
- MJ: $168.00
Bottom 5 by Average Ticket Price
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $87.40
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $89.60
- TITANÍQUE: $89.66
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $91.06
- THE GREAT GATSBY: $93.33
Top 5 by % of Total Seats Filled
- DEATH OF A SALESMAN: 101.7%
- CATS: THE JELLICLE BALL: 101.6%
- HAMILTON: 101.3%
- RAGTIME: 100%
- OH, MARY!: 99.9%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 69.1%
- SIX: THE MUSICAL: 70.9%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 76.7%
- CHICAGO: 78%
- TITANÍQUE: 79.1%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- JUST IN TIME: 245
- & JULIET: 193
- OH, MARY!: 133
- THE GREAT GATSBY: 92
- THE LION KING: 68
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- TITANÍQUE: -967
- SIX: THE MUSICAL: -902
- THE LOST BOYS: -893
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: -591
- WICKED: -571
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.