LED VARELA: LOCURA comes to Teatro Gran Rex in February. The performance is set for 23 February 2024.

Locura es el cuarto unipersonal de Led Varela, un paseo por su mente donde hablará sobre ir a terapia, las extrañas prácticas de los mormones, conocer a celebridades en vivo, los documentales de animales y muchos temas más que te dejarán felizmente consternado camino a casa cuando regreses del show.

