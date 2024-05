Get Access To Every Broadway Story



La Bella Duriente comes to Teatro Colon in June. Performances run 11-25 June.

Encargado por el director de los Teatros Imperiales, Ivan Vsevolozhsky en 1888, este ballet se estrenó en 1890. La música fue compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky, que completó la partitura en 1889. Se trata de su Op. 66 y es la segunda de sus composiciones destinadas al género.

En la producción original la coreografía fue creada por Marius Petipa y la escenografía fue concebida por el propio director de la compañía, que también escribió el libreto, junto con Petipa, basándose en el cuento “La Bella Durmiente del bosque”, tomando como fuente a Charles Perrault y la los Hermanos Grimm.

En el tercer acto del ballet aparecen personajes de otros cuentos de autores franceses de la época, como “El Gato con Botas”, “La Cenicienta” y “Caperucita Roja y el Lobo Feroz” entre otros.

Comments