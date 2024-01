Julian Bellese Brings CASI ADULTO to Teatro Gran Rex in March

JULIAN BELLESE ''CASI ADULTO'' comes to Teatro Gran Rex in March. The performance is set for 9 March 2024.

Clasificación: +13 // PROHIBIDA LA ENTRADA DE BEBÉS Y MENORES DE 13 A LA SALA.

Después de un año y medio girando por el país y alrededores, Julián Bellese despide su unipersonal "Casi Adulto" en el Teatro Gran Rex.



Por una hora y media vas a teletransportarte a tu niñez.



Si ya viviste esta experiencia, te recomendamos volver si o si. Y si aún no lo hiciste, ésta es tu última oportunidad.



¿Están preparados para delirar el Gran Rex a lo grande?