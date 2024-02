Fernando Samartin comes to Teatro Gran Rex next month. The performance is set for Saturday, 23 March 2024.

Fernando Samartin, en la piel del Gitano, recorre los temas más románticos del recordado Ídolo de América, acompañado por quienes fueron sus músicos.

Fernando, ganador de premio ACE y un premio Hugo a revelación por la comedia musical "Por amor a Sandro"; recorrió los escenarios más prestigiosos del país (Gran Rex,Teatro Ópera, Luna/" target="newwinddow">Luna Park, entre otros), y algunos de los lugares más exclusivos de Latinoamérica (Teatro Caupolicán y Nescafé de las Artes, en Santiago de Chile, Conrad de Punta del Este, Melico Salazar de Costa Rica, como invitado de la prestigiosa Orquesta Filarmónica).