Kadikoy Belediyesi Presents Gülsin Onay - Piyano Resitali
The event takes place on December 21, 2020.
On December 21, 2020, Kadikoy Belediyesi will present Gülsin Onay - Piyano Resitali.
Program:
L.v. BEETHOVEN "Ayışığı" Sonatı Do diyez Minör Op.27 No.2
L.v. BEETHOVEN "Les Adieux" Piyano Sonatı Mi bemol Majör Op.81a
L.v. BEETHOVEN Piyano Sonatı mi majör, op.109
Arasız yaklaşık 60' sürer.
Bilet fiyatları: 50-60 TL
Biletler 14 Aralık'ta satışa çıkacaktır.
Saat 16:00 ve sonrasındaki etkinliklere 65 yaş üstü sanatseverlerimiz giriş sağlayamayacaklardır. Etkinliklere girişlerde HES kodunuzu hazır halde bulundurunuz.
For tickets, visit bilet.kadikoy.bel.tr.