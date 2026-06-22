SPÅR Will Come to the Playhouse Teater in September

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SPÅR will come to the Playhouse Teater in Sweden this September. The performances are set to begin on 23 September 2026.

Vad gör dig till människa? ”Tack för att du kom. Vad trevligt att se dig! Välkommen på den guidade turen genom den permanenta utställningen i museet för sentida spår av mänskligheten.”

Det blir en rundtur du sent ska glömma. SPÅR rör sig genom människans historia och vår samtid, in i framtiden och tillbaka igen — fragment av liv som rekonstrueras inför våra ögon: Mary Shelley föder idén om Frankensteins monster, en liten pojke förlorar sitt finger i en fabrik, en förväntansfull familj packar upp sin första hemdator, ett barn söker tröst i en AI, en ung skådespelerska tvingas operera näsan för att konkurrera, en ung man är stenkåt trots att världen är på väg att gå under.

Små skärvor av mänskligt liv, på ett sätt du aldrig sett det förr, och med en ständigt närvarande fråga: vad gör dig till människa? Och om du inte längre fanns, vad hade gått förlorat?

Jordan Harrisons hyllade pjäs är angelägen, vacker och omvälvande och en uppföljare till hans Pulitzernominerade Broadwaysuccé Prima Liv (Marjorie Prime). Den är Playhouse största uppsättning någonsin — nio skådespelare på scen – och regisseras av Adam Greenfield, konstnärlig ledare för Playwrights Horizons i New York. Översättning av Bengt Ohlsson.

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