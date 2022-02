OM GRÄNSER Comes to the Playhouse Teater This Month

Hennes älskade stad slås i spillror av kriget. I skydd av mörkret låter hon sorgen och ilskan få utlopp i regimkritiska graffitimålningar på söndertrasade fasader. Men hon tar allt större risker under sina nattliga räder och regimens kontrollerande ögon finns överallt.

I en annan del av världen för en framgångsrik fotograf en inre moralisk kamp med sig själv. Som ung idealist slår han igenom när tvillingtornen faller - tre år tidigare tog han av en slump foton som hela världen plötsligt vill ha. Därefter badar han i lukrativa uppdrag som kändisfotograf. Men varför blir han inte kvitt en diffus känsla av... smutsighet?

Gränser är en angelägen, pulserande pjäs med satirisk udd och - på sina håll - dråplig humor. Ett episkt, hudnära drama om frihet, medmänsklighet, girighet och uppoffringar.

Gränser har vunnit en lång rad utmärkelser och hyllats såväl i Storbritannien som internationellt. Brittiska The Times har omnämnt Naylor som "one of our best new playwrights". Föreställningen regisseras av Dennis Sandin som gör regidebut på Playhouse men som har en lång rad succéer bakom sig på bl a Malmö Stadsteater, Uppsala Stadsteater, Folkteatern och Kulturhuset Stadsteatern.

