77 MEDDELANDEN­­ TILL FRAMTIDEN Comes to Dramaten This Week

När Agnes klättrar ned från det träd hon bott i under två år förundras hon över hur människorna lever sina liv nere på jorden. Hon möter Robert, en författare som väntar på en orkan som aldrig kommer. Tillsammans vandrar de genom en värld i förändring på jakt efter berättelser om vår tid.

77 meddelanden till framtiden är en pjäs med mycket musik och dans som bygger på dokumentärt material, berättat av 77 unga människor från hela världen. Det handlar om hur vi har det idag – berättat för dem som kommer att leva i framtiden.

Manus och regi av Jacob Hirdwall vars föreställning We Hear You—Greta Thunbergs tal på Stora scenen 2020 blev startskottet för det internationella projektet We Hear You – A Climate Archive som pjäsen är en del av. Koreografi av Johanna Lindh, med bakgrund som dansare vid Cullbergbaletten och med musik av Fredrik Söderberg.

Om We Hear You—A Climate Archive

We Hear You—A Climate Archive är ett samarbete mellan Dramaten, The Earth Commons—Georgetown University's Institute for Environment and Sustainability, Sveriges ambassad i Washington och The Lab: Laboratory for Global Performance and Politics vid Georgetown University I Washington. We Hear You—A Climate Archive är skapat av Caitlin Nasema Cassidy och Jacob Hirdwall. Kulturrådet och Barbro Osher Pro Suecia Foundation stödjer projektet. Läs mer här: aclimatearchive.com

Det kreativa amerikanska teamet för We Hear You—A Climate Archive inkluderar Wijdan Al-Khateeb (producent), Caitlin Nasema Cassidy (projektregissör), Robert Duffley (dramaturg), Jacob Hirdwall (regissör och dramatiker), Swedian Lie & Zero One Digital (webbdesigners) och Afsoon Pajoufar (scendesigner).

