West Side Story, Feel-Good Musicals y R&H en Entre Cafés

¡Que siga la tradición! La semana que viene BroadwayWorld Spain y R.Evolución Latina continúan su colaboración con varios programas especiales, en Entre Cafés Edición Especial y Happy Hour!.

El lunes 11 de mayo a las 5pm hora de España / 11am hora de Nueva York nuestro Entre Cafés Edición Especial se centrará las últimas versiones WEST SIDE STORY en Broadway y en la gran pantalla: el polémico revival dirigido por Ivo Van Hove y el remake dirigido por Steven Spielberg. Para ello contaremos con la participación de Carlos E. González (Pepe/cover de Bernardo en Broadway y Shark en la película), Ana Isabelle (Rosalia en la película) y Tanairi Sade Vázquez (Shark en la película). Puedes seguir el encuentro a través del Instagram de BroadwayWorld Spain y del Zoom de R.Evolución Latina.

El lunes por la noche, a las 10pm hora de España / 4pm hora de Nueva York, con nuestra copa en mano celebraremos la Happy Hour! centrada en el Broadway post-11/S con Jerry Mitchell, director de HAIRSPRAY y KINKY BOOTS, dos grandes exponentes de los feel-good musicals americanos, y Kelly Divine, coreógrafa de COME FROM AWAY, el musical sobre los aviones que aterrizaron en Canadá con motivo del ataque de las torres gemelas. Puedes seguir el encuentro a través del Zoom de R.Evolución Latina.

Y el miércoles 13 de mayo, en nuestro tradicional Entre Cafés a las 5pm hablaremos de los musicales de Rodgers and Hammerstein como OKLAHOMA!, SOUTH PACIFIC, THE KING AND I, y sobre todo, THE SOUND OF MUSIC, con Diego Rodríguez, actor que recientemente hemos podido ver en ANASTASIA. Puedes seguir el encuentro a través del Instagram de BroadwayWorld Spain.

La próxima semana "You Can't Stop The Beat", así que únete al ritmo de BroadwayWorld Spain y R.Evolución Latina.





Related Articles Shows View More Spain Stories