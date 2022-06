WE WILL ROCK YOU cumple 200 funciones en Madrid este fin de semana

El gran musical WE WILL ROCK YOU cumple 200 funciones y 19 años después llega al nuevo icono turístico de Madrid, el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

Después del gran éxito en Londres en 2002, Madrid se convertía en la segunda ciudad europea en estrenar el musical. Con resultados muy buenos empezarían una gira por 19 países en los que únicamente cosechaban éxitos en cada función, con más de 16 millones de espectadores.

Tras el éxito de la película "Bohemian Rhapsody" vuelven con la misma fuerza de siempre, Brian May y Roger Taylor, los cooproductores del fénomeno musical esperan de este estreno un éxito como fue con la película.

La obra incluye éxitos tan conocidos del grupo como "We Are the Champions", "I Want to Break Free", "Somebody to Love", "I Want It All", "Another One Bites the Dust", "Bohemian Rhapsody", o el propio "We Will Rock You". Todo ello acompañado de un elenco de altura con nombres como Ferrán Fabá, Cristina Rueda, Livia Dabarian o Manuel Ramos entre otros.