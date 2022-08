Verano de 2022 en el West End: un cartel refrescante

Está siendo uno de los veranos más calurosos que recordamos, y quizá a alguien se le haya ocurrido huir de las altas temperaturas con una escapada a Londres. Si has decidido hacer tal cosa, me temo que te habrás encontrado con que las temperaturas en la metrópolis inglesa no son tan diferentes de las de la península, pero sí que te habrás encontrado con una cartelera teatral de lo más interesante para este verano.

Ya que los teatros son de los pocos lugares de la ciudad con aire acondicionado, es una excelente idea echar un ojo a las producciones que hay en cartel. Seguro que alguna se ajustará a tus gustos.

LOS CLÁSICOS

LES MISÉRABLES, THE PHANTOM OF THE OPERA, WICKED, MAMMA MIA!... Hay títulos que con los años se han convertido en sinónimos de Londres y cuesta imaginar la ciudad sin ellos.

Tanto LES MIZ como PHANTOM nos ofrecen nuevas producciones (LES MISÉRABLES ha incluso cambiado el nombre de su teatro a "Sondheim Theatre" hace relativamente poco) que nos invitan a redescubrir estos clásicos (si bien es cierto que la producción actual es la que pudimos ver en Madrid en 2010 y más tarde en gira por España).

Son una estupenda opción si la oferta te paraliza y no sabes qué ver, pero dado que no van a ir a ningún sitio, quizá sea más recomendable ver alguna de las producciones que dejará su lugar en las próximas semanas o meses.

Fotografía: José Germán Martínez Paneque

UN VERANO MUY DISNEY

En este momento, Covent Garden acoge una exposición sobre los cuatro musicales distintos que Disney Theatricals ofrece en el West End: THE LION KING, FROZEN, BEAUTY AND THE BEAST y MARY POPPINS.

THE LION KING es otra de esas insignias de la capital que se ha ganado un nombre más allá de la película en la que se basa (cosa que el público madrileño y español sabe muy bien, pues nuestra producción ha batido récords de ventas y de permanencia en cartel), conque es una apuesta segura.

FROZEN, el musical basado en el megaéxito cinematográfico de 2013, ofrece un espectáculo para todos los sentidos que hará las delicias de cualquier fan de la película original. Se trata de una producción gigantesca que busca repetir el éxito de otros clásicos como LA BELLA Y LA BESTIA o EL REY LEÓN. Solo el tiempo dirá si puede conseguirlo.

Fotografía: José Germán Martínez Paneque

Y hablando de clásicos, la gira de la nueva producción de BEAUTY AND THE BEAST está haciendo su parada en Londres hasta mediados de septiembre. Si bien la espectacularidad y magia de la primera versión teatral parece imposible de alcanzar, desde luego esta nueva propuesta intenta hacerlo incorporando nuevas ideas, un reparto excepcional y un diseño de vestuario y de escena muy distintos a cualquier otro que se haya visto antes (sin renunciar por supuesto al vestido amarillo de Bella).

Por último tenemos a MARY POPPINS, que considero personalmente la joya de la corona de lo que Disney ofrece ahora mismo. Si bien es verdad que no se trata de una producción exclusiva de Disney Theatricals, sino una colaboración con Sir Cameron Mackintosh, tiene toda la magia que uno puede esperar de un producto Disney (¡Y más!). No se trata de una adaptación directa de la icónica película protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke, sino una nueva adaptación de las historias originales de P.L. Travers con algunas de las canciones más icónicas de la adaptación cinematográfica compuestas por los hermanos Sherman y exquisitos temas nuevos compuestos por George Stiles y Anthony Drewe que, si bien encajan perfectamente con la partitura de los clásicos, tienen personalidad propia. Toda una delicia tanto para fans de la película como de las historias originales. Una lástima que Mary Poppins se vaya volando con su paraguas este enero.

Fotografía: José Germán Martínez Paneque

REVIVALS

ANYTHING GOES termina dentro de poco su tercera temporada veraniega en el Barbican. Para un rato de diversión constante con temas clásicos entre los clásicos del gran Cole Porter, es una estupenda opción para una tarde veraniega.

Fotografía: José Germán Martínez Paneque

Tras una breve y exitosa temporada en el Youg Vic, OKLAHOMA! de Rodgers y Hammerstein, en una versión renovada y actualizada que pudo verse en Broadway hace unos años, acaba de anunciar que será transferido al West End próximamente.

Pero si tu intención es ir cuanto antes, no puedes perderte CABARET, en una nueva versión más inmersiva que nunca en la cual solo el pre-show y la ambientación ya justifican el precio de la entrada. Para alojar esta versión reimaginada del clásico, el Playhouse Theatre se ha reconvertido en el Kit Kat Club para ofrecer al público una serie de sorpresas y novedades que no dejarán indiferente a nadie. Da igual la de versiones que hayas visto antes de CABARET, ninguna ha sido como esta.

Fotografía: José Germán Martínez Paneque

CLÁSICOS MODERNOS

Por supuesto, si lo que queremos es ver por fin esa obra de teatro o musical para la que que hasta marzo de 2020 (ejem) era imposible de encontrar entrada, ahora es el momento. SIX, HAMILTON, HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD... Todo clásicos modernos que cuentan actualmente con repartos excelentes y ofrecen buenas entradas a precios, si no baratos, razonables. ¡Puede que esta sea la mejor ocasión de estar in the room where it happens!

Fotografía: José Germán Martínez Paneque

NUEVAS PROPUESTAS

Vale, COME FROM AWAY lleva en cartel unos pocos años, pero si, como el que escribe, descubriste esta pequeña joya moderna a través de la grabación profesional que puede encontrarse en Apple TV+, te quedan pocas semanas para disfrutar de su versión londinense. Con un reparto excelente con una energía distinta a la del reparto neoyorquino, pero igualmente cautivadora y que alegra el día a cualquiera.

Fotografía: José Germán Martínez Paneque

Si eres más de espectáculos a lo grande con números de baile, glamour, terciopelo y romance, el Piccadilly Theatre ofrece la versión teatral de MOULIN ROUGE!, todo un despliegue de medios que adapta y moderniza la película homónima de Baz Luhrman y que incluye no solo algunos de los temas icónicos de la original, sino un sinfín de sorpresas sacadas de la música pop de los últimos veinte años.

Fotografía: José Germán Martínez Paneque

La cartelera de Londres está ahora mismo experimentando una gran acumulación de propuestas interesantes, novedades y clásicos. ¿Qué mejor manera de despedirse del verano que tomar un vuelo barato y disfrutar del buen teatro? Y si, además, podemos rematar la tarde con tea and scones, la decisión se toma sola... There's no place like London!