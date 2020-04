VIDEO: Una celebración de la música de COCO en DISNEY PLUS

Hoy se ha estrenado en Disney Plus el concierto con la música de COCO grabado en el Hollywood de Los Ángeles con Carlos Rivera, Natalia Jimenez y Jaime Camil, entre otros muchos artistas, los días 8 y 9 de noviembre de 2019.

Esta celebración contó con una orquesta de 60 músicos, e incluye canciones como la ganadora del Oscar 'Recuérdame', 'Un Poco Loco', 'The World Is My Familia', 'Proud corazón' y canciones latinas populares como 'La Bikina', 'Bésame Mucho' y muchas más.





