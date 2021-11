VIDEO: Saludos Finales de WE WILL ROCK YOU en la Noche de Estreno

El musical con las canciones de Queen se ha estrenado oficialmente en La Estación Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid el día del aniversario de la muerte de Freddie Mercury.

El elenco de WE WILL ROCK YOU está compuesto por grandes artistas como Anabel García Pérez, como Scaramouche, Ferran Fabà, que recientemente formó parte de la compañía de AMORES EN ZARZA, y Xavi Melero, que ha participado en musicales como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, alternan el papel de Galileo y David Velardo, cuyo trabajo más reciente es EL LEGADO DEL MEDITERRÁNEO, como Kashoggi.

Cristina Rueda es la encargada de meterse en la piel de Ozzy. El cantante Ivan Herzog será Brit. Livia Dabarian es Killer Queen y Manuel Ramos es Pop. Además, Marta Oliva es la cover de Scaramouche, Keisy Lee la cover de Ozzy, Tony Dublet de Kashoggi y Pop, Lula Guedes la cover de Killer Queen y Sergio Arce el de Britt.

Héctor Garijo, Susana Blanco, Fernanda Belinatti, Javier Vachiano, Rebeca Del Santo, Israel Trujillo, Angel Granado y Lidia Carmona componen el cuerpo de baile.