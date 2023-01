VIDEO: No te pierdas el trailer de TICK, TICK… BOOM!

Desde el pasado mes de noviembre se puede ver en Madrid TICK, TICK... BOOM!, el musical de Jonathan Larson que ha dado recientemente el salto al cine y que esta temporada ha regresado a la capital protagonizado por Daniel Diges en el papel de Jon, en el Gran Teatro la Estación Príncipe Pío.



Haz click aquí para ver el trailer.

Junto a Diges, Julián Fontalvo (SPAMALOT, EL IMITADOR) interpreta a Michael y Anabel García (WE WILL ROCK YOU) interpreta a Susan, en una producción dirigida por Gabriel Olivares y José F Romero y adaptado al castellano por Luis Álvarez. La dirección musical será de Pablo Navarro y la adaptación musical es de Marcelo Soto y Joseán Moreno.

TICK, TICK... BOOM! cuenta la historia de Jon, un aspirante a compositor de que trabaja de camarero en Nueva York mientras escribe lo que espera que sea el próximo gran musical americano, mientras siente la presión de su novia y su mejor amigo que tratan de convencerle de que, tal vez, a punto de cumplir 30 años, es demasiado tarde para seguir luchando por su sueño.