VIDEO: Daniel Diges lleva su Concierto Sinfónico al Teatro Monumental

El pasado 17 de febrero Daniel Diges interpretó temas de los musicales más representativos de su carrera y emblemáticas canciones de cine en un concierto sinfónico, con la dirección musical de Iván Macías, junto al Liceo de la Música de Moguer, formado por 60 músicos, y la Escuela de Marand, un coro formado por 21 niños. También contó con la colaboración especial de su hijo Galileo Diges y con el guitarrista Koke Alzaga.

El actor y cantante madrileño Daniel Diges tiene una extensa carrera en teatro y televisión. Desde que se estrenó en el género del teatro musical con HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, ha sido protagonista de títulos como WE WILL ROCK YOU, MAMMA MIA!, EL MÉDICO, HIGH SCHOOL MUSICAL, LA BELLA Y LA BESTIA o LOS MISERABLES, protagonizando esta última también en México y Brasil.

Daniel Diges representó a España en Eurovisión 2010 con el popular tema 'Algo pequeñito', tiene cuatro discos en el mercado y es una cara habitual de la televisión.

En este espectáculo se interpretarán los siguientes temas: All that jazz, de CHICAGO; Never Enough, y Million Dreams, de la película THE GREATEST SHOWMAN; Memory, del musical CATS; Aire, de Mecano; Va todo al ganador, de MAMMA MIA; Love Theme, de la película Cinema Paradiso; el tema de la película La vida es bella; Your Song, de Elton John; Sálvalo, del musical LOS MISERABLES; No importa la distancia, de la película HÉRCULES; La llorona, de Chavela Vargas; la canción del Mariachi, que interpretó Antonio Banderas en la película Desperado; Can't take my eyes off you, de Frankie Valli; y I Will Follow Him, de la película SISTER ACT.