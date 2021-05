VÍDEO: Disfruta de la Edición 2021 de MISCAST

MISCAST es uno de los eventos teatrales más emocionantes de Nueva York cada año. Las grandes estrellas de la gran pantalla y de las tablas se reúnen -este año virtualmente- para interpretar personajes que normalmente no hacen, invitando a los fans del teatro de todo el mundo a unirse a la fiesta.

El espectáculo comienza con un pre-show recordando las actuaciones más icónicas de años anteriores.

Entre los artistas que actuaron encontramos a Annaleigh Ashford -B POSITIVE, KINKY BOOTS-, Melissa Barrera -IN THE HEIGHTS-, Gavin Creel -HELLO DOLLY!-, Robin de Jesus -TICK, TICK...BOOM!, THE BOYS IN THE BAND-, Elise Godlsberry -HAMILTON, ALTERED CARBON-, Leslie Grace -IN THE HEIGHTS-, Cheyenne Jackson -XANADU-, LaChanze -SUMMER: THE Donna Summer MUSICAL, THE COLOR PURPLE-, Idina Menzel -FROZEN, WICKED-, Kelli O'Hara -THE KING AND I, SOUTH PACIFIC-, Billy Porter -KINKY BOOTS-, Aaron Tveit -MOULIN ROUGE!- y Patrick Wilson -THE FULL MONTY-.

Will Van Dyke -LITTLE SHOP OF HORROS, PRETTY WOMAN-, fue el director y el supervisor musical de esta gala benéfica para recaudar fondos.

Si te perdiste la gala, puedes verla aquí.