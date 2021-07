UN DÍA COMO HOY: nacía Oscar Hammerstein II

Un día como hoy, en 1895, nacía el letrista, guionista y productor Oscar Hammerstein II, ganador de 8 premios Tony y co-escritor de más de 850 canciones. Por ello, y después de este artículo que escribimos sobre su gran pareja de trabajo Richard Rodgers, no sólo queremos repasar su biografía y sus obras, sino recuperar algunos de los materiales de estudio que ofrece la Fundación Rodgers and Hammerstein.

De familia judía y alemana por parte de padre, y británica por parte de madre, Oscar Hammerstein II nació en Nueva York. A pesar de que su padre era el gerente William Hammerstein, y su abuelo el empresario teatral Oscar Hammerstein I, éste se opuso a que su hijo hiciera carrera en el mundo de las artes. Así que, tras su muerte, y a los 19 años, Oscar Hammerstein II participó por primera vez en una obra, ON YOUR WAY. Ahí empezó una carrera exitosa en la que acabaría colaborando con compositores como Jerome Kern, en películas como SHOW BOAT, y Richard Rodgers en OKLAHOMA!, CAROUSEL, SOUTH PACIFIC, THE KING AND I y THE SOUND OF MUSIC.

Hace cinco años, la Fundación Rodgers and Hammerstein publicó el siguiente vídeo a modo de homenaje al autor en el día de su cumpleaños, en el que se puede hacer un recorrido a través de sus letras:

La Fundación Rodgers and Hammerstein nació porque ellos no sólo escribían y componían, sino que eran productores de muchos shows de Broadway en su momento, y gestionaban sus derechos de autor. Actualmente, en la misma línea, sigue siendo una entidad que ejerce estas funciones y, además, se dedica a compilar materiales de estudio con el objetivo de difundir su legado. Por ejemplo, aquí podemos escuchar unos fragmentos de entrevista en los que Hammerstein habla del sentido de su propia obra:

Según Stephen Sondheim, quien aprendió directamente de él cuando era un niño, Oscar Hammerstein II fue un letrista revolucionario por su voluntad de experimentar con la forma de los musicales. En ellos, fue de los primeros que se centró en explicar historias, así como en caracterizar al personaje a través de la letra. Buenas muestras de experimentación podrían ser quizá SHOW BOAT, OKLAHOMA! y ALLEGRO.

En el canal de Youtube de la Fundación, se reúnen diversos estudios sobre la musicología de sus canciones. Para despedirnos, pues, dejamos aquí un análisis de la estructura musical y poética de My Favourite Things:

Explora la página web de la Fundación Rodgers and Hammerstein aquí.

Consulta su canal de Youtube aquí.