UN DÍA COMO HOY: nacía Judy Garland

Un día como hoy, en 1922, nacía la cantante, actriz y bailarina estadounidense Judy Garland, la primera mujer en ganar un Premio Grammy al Mejor Álbum del Año. Por ello, y a modo de homenaje, queremos recordar su biografía, así como compartir algunos de sus mayores éxitos.

Judy Garland (Frances Ethel Gumm) empezó como actriz de vodevil junto a sus hermanas, y firmó un contrato con Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) en su adolescencia. Apareció en doce películas de la compañía, y se hizo famosa por interpretar el papel de Dorothy Gale en EL MAGO DE OZ (1939), donde cantó Over the rainbow. Por este papel, recibió un Academy Juvenile Award.

Más tarde, colaboró regularmente con los actores Mickey Rooney y Gene Kelly, y con el director Vincente Minnelli, quien se convirtió en su segundo marido, y con quien tuvo a la legendaria cantante Liza Minnelli. Asimismo, protagonizó títulos tan conocidos como MEET ME IN ST LOUIS (1944), EASTER PARADE (1948), o ANNIE GET YOUR GUN (1950).

Tras quince años trabajando para MGM, el estudio hizo públicos un seguido de problemas personales que impedirían la firma de un nuevo contrato con ella. Desde que la actriz empezó sus primeras interpretaciones, ésta sintió mucha presión por su aspecto físico, pues se consideraba demasiado aniñado e impropio para ciertos papeles, y acabó adentrándose en el mundo del alcohol y de las drogas.

A pesar de que su carrera fue intermitente después de eso, nada la obstaculizó para convertirse en un icono gay, ni ser nominada a un Óscar por A STAR IS BORN (1954) y ¿VENCEDORES O VENCIDOS? (Judgement at Nuremberg; 1961). Más tarde grabó ocho discos más, ganó el Grammy al Mejor Álbum por JUDY AT Carnegie Hall (1961), presentó la serie THE Judy Garland SHOW (1963-1964), y con 39 años, se convirtió en la mujer más joven en recibir el premio Cecil B. DeMille por una vida de éxitos en la industria del cine (1962).

En 1997, y tras haber conseguido tener cinco grabaciones en el Grammy Hall of Fame (Over the Rainbow, Have Yourself a Merry Little Christmas, Get Happy, The Trolley Song y The Man That Got Away), fue honorada póstumamente con el Grammy Lifetime Achievement Award. Además, el American Film Institute la reconoció como la octava mayor leyenda del cine clásico hollywoodiense.

Recientemente se ha estrenado una biografía sobre ella con Renée Zellweger, llamada JUDY (2019), por la que ha ganado el Óscar a la Mejor Actriz.