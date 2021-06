UN DÍA COMO HOY: Nacía Frank Loesser

Un día como hoy, en 1910, nacía el compositor y letrista americano Frank Loesser. Por ello hacemos un repaso tanto de su biografía, como de sus piezas más conocidas.

Frank Loesser fue hijo de un profesor de piano, y a los cuatro años tocaba de oído cualquier canción que escuchaba. Aun así, no le gustaba interpretar la música de su padre y prefería componer su propia música ayudándose de una armónica. Mientras trabajaba para mantener a su familia desde muy joven, al fallecer su padre, empezó a escribir sus primeras letras, que acabarían siendo cantadas por artistas como Benny Goodman y Mildred Bailey.

De hecho, una de ellas, la mítica 'Baby, it's cold outside', que apareció en LA HIJA DE NEPTUNO (1949), ganó un Óscar a la Mejor Canción Original.

Un año después, y gracias a su colaboración en el musical GUYS AND DOLLS (1950), para el que compuso la música y escribió sus letras, consiguió un Premio Tony al Mejor Musical. Este espectáculo, basado en las novelas de THE IDYLL OF MISS Sarah Brown (1933) y BLOOD PRESSURE de David Runyon, se estrenó en Broadway y tuvo revivals por todo el mundo, de entre los cuales destaca uno en el West End con Ewan McGregor, además de una adaptación cinematográfica protagonizada por Marlon Brandon, Jeann Simmons y el mismísmo Frank Sinatra.

A pesar de que el espectáculo fue seleccionado como ganador del Premio Pulitzer, por motivos políticos relacionados con las tendencias de su guionista Abe Burrows, tal como expuso la House Un-American Activities Committee (HUAC), éste fue vetado y el premio quedó desierto.

Finalmente, con HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING (1961) obtuvo un Tony al Mejor Musical, un Grammy al Mejor Álbum, y también un Pulitzer al Mejor Drama. El show que se estrenó en Broadway recibió en total 8 nominaciones en la gala de los Tony, de las que ganó 7, y viajó al West End, tuvo una gira por Estados Unidos, y fue adaptado para la gran pantalla por el director y coreógrafo Bob Fosse. En 2011 tuvo un revival con motivo de su 50º aniversario bajo la dirección de Rob Ashford, y con Daniel Radcliffe y John Larroquete como protagonistas.