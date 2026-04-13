TV: Pablo Puyol y Julia Möller nos cuentan sus 'Primeras Veces' ante la despedida de HOUDINI

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO encara su recta final en la capital. La ambiciosa apuesta de beon. Entertainment y LETSGO se despedirá definitivamente de Madrid el próximo domingo 3 de mayo, cerrando esta etapa de forma improrrogable. Para celebrar este último mes de funciones, nos hemos sentado con su pareja protagonista, Pablo Puyol y Julia Möller, para que se enfrenten a nuestro cuestionario de 'Primeras Veces'.

Acomodados en el emblemático Teatro Calderón, los actores que dan vida a Harry y Bess Houdini han echado la vista atrás para recordar sus inicios en la profesión. Entre risas, Pablo Puyol ha compartido uno de sus momentos más accidentados sobre las tablas: cuando, durante una función de GREASE, un mal cálculo terminó con el actor sentado literalmente en el patio de butacas ante la sorpresa del público. Por su parte, Julia Möller ha rememorado el impacto de su primer musical, STARLIGHT EXPRESS, una experiencia en Alemania que marcaría el inicio de una carrera impecable que la ha llevado por títulos como LOS MISERABLES o LA FAMILIA ADDAMS.

Pablo Puyol y JULIA MÖLLER juegan a 'Primeras Veces' en el teatro musical y nos hablan de HOUDINI" width="356">

Más allá de las anécdotas, ambos actores han destacado la intensidad de protagonizar un proyecto como HOUDINI, un musical que alterna la narrativa teatral con más de 20 números de ilusionismo de gran formato, incluyendo la asombrosa aparición de un elefante en directo.

Escrito y dirigido por Federico Bellone, el espectáculo es el resultado de más de diez años de trabajo, logrando unir música en directo con una puesta en escena deslumbrante. Con el reloj en marcha hacia el 3 de mayo, es la última oportunidad para disfrutar de este elenco de lujo que completan Cristian Escuredo, Juan Dos Santos y Alba Cuartero, entre otros.

¡No te pierdas la charla completa con Pablo Puyol y Julia Möller en el vídeo!

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.