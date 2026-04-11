TV: LOS PILARES DE LA TIERRA se despide de la Gran Vía con una emocionante función final

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El Teatro Gran Vía vivió este sábado 11 de abril una noche histórica con la despedida definitiva de LOS PILARES DE LA TIERRA, el musical basado en la célebre novela de Ken Follett. Tras una trayectoria que ha incluido su estreno en Madrid, una gira nacional y su regreso en noviembre de 2025, la producción baja el telón de manera improrrogable, dejando una huella imborrable en la cartelera española.

Como broche de oro, la compañía sorprendió al público con una versión especial del emblemático tema “Nuestra Emperatriz”. En un momento único e irrepetible, todo el elenco se unió sobre el escenario para reinterpretar la canción, transformándola en un canto colectivo de despedida que desató la emoción tanto en intérpretes como en espectadores.



La producción, considerada una de las más ambiciosas del teatro musical en España, ha destacado por su espectacular despliegue técnico y artístico. Con una inversión de 4,5 millones de euros, un elenco de 27 intérpretes y un equipo de 75 profesionales, el montaje ha ofrecido una experiencia inmersiva gracias a sus proyecciones de 360º y una escenografía de gran formato que ha transportado al público a la Inglaterra medieval.

La noche culminó con unos saludos finales marcados por largas ovaciones, abrazos y lágrimas sobre el escenario. Un último encuentro entre compañía y público que simbolizó el cierre de una etapa excepcional. Así, LOS PILARES DE LA TIERRA se despide de la Gran Vía convertido ya en un referente del musical de gran formato en nuestro país.

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