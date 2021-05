TOP 10: Lo mejor de Irving Berlin

Un día como hoy, en 1888, nacía el compositor y letrista de Broadway Irving Berlin. Para celebrar su cumpleaños, queremos hacer un repaso de su biografía y sus mejores canciones.

Irving Berlin fue un compositor americano nacido en Rusia, procedente de una familia inmigrante judía, que escribió más de 3000 canciones de géneros muy diferentes, desde el villancico navideño por antonomasia White Christmas, hasta el himno americano God bless America.

Cuando le preguntaron al compositor Jerome Kern por el lugar de un escritor tan prolífico y conocido como Irving Berlin en la música americana, Jerome contestó que "Irving Berlin no tiene ningún "lugar" en la música americana, Irving Berlin es la música americana". A pesar de que nunca obtuvo una formación en el mundo de la música, el compositor escribió tanto la letra como la música de sus canciones, y creó melodías tan populares para Broadway, para Ziegfeld y para el cine musical como las que vamos a ver a continuación:



10. Easter Parade (1933)

¿Existe canción más bonita que Easter Parade, para imaginar que salimos con alguien a quien queremos, y que vamos arreglados?, ¿y que haga referencia al impulso de convertir un momento tan emocionante en arte?

Judy Garland interpreta la canción de Irving Berlin junto a Fred Astaire en EASTER PARADE, una película que nos traslada al Nueva York de 1912, donde Don Hewes, un bailarín, se ha de encontrar con una amiga suya en un bar en Hannah Brown. Él, que se queda un poco prendado de ella, promete convertirla en una estrella que atraiga todas las miradas enseñándola a bailar, para que triunfe en un espectáculo que se estrenará en la vigilia de Pascua.

9. Stepping Out With My Baby (1948)

En una línea muy parecida a la anterior, volvemos a las salidas con los chicos y chicas que nos gustan, pero esta vez, para relacionarlo con algo más intenso, algo poco banal, y que tiene que ver con la vida misma, y la manera en que tenemos de seleccionar. Este tema se ha convertido en un estándar del cancionero americano y un imprescindible del repertorio de los crooners.

Así da continuidad al tema EASTER PARADE:

8. Blue Skies (1926)

Hay algo en la genialidad de Irving Berlin que no reside en cuestiones técnicas, sino en el esfuerzo por transmitir alegría y tranquilidad.

Al Jolson nos regala esta interpretación en THE JAZZ SINGER, una película sobre un chico, Jackie, que lucha contra su familia porque quiere ser cantante de jazz, cuando esperan de él que se convierta en rabino. THE JAZZ SINGER fue la primera película de cine sonoro.

7. God Bless America (1918)

Un himno a la tierra y a la gente sobre ella, que muestra su compromiso con ésta.

God bless America, que se ha convertido en el himno pseudo oficial de Estados Unidos, es una canción de Irving Berlin que aparece en THIS IS THE ARMY, una película sobre la 2a Guerra Mundial. En ella, el showman Jerry Jones es reclutado por la US Army, donde prepara un espectáculo llamado Yip Yip Yaphank. Esta fue la adaptación al cine del mismo musical que el mismo Berlín protagonizó en Broadway en un esfuerzo patriótico de animar a las tropas americanas.

6. It's a Lovely Day Today (1950)

Quizá la mejor canción para ponerse de buen humor un día cualquiera, sea bueno o sea malo, y para afrontar la vida como artista.

En CALL ME MADAM, Sally Adams (Ethel Merman), una mujer con importantes conexiones políticas en Washington, DC, es nombrada embajadora de Estados Unidos en el pequeño país de Lichtenburg, a pesar de que nada en sus antecedentes la califica suficientemente para el puesto. En ese contexto, un joven periodista, Kenneth Gibson (Donald O'Connor), la convence para que le deje acompañarlo como su agregado de prensa.

5. Cheek to Cheek (1935)

Un amor que por fin se puede consumar. Eso parece Cheek to cheek, la canción que aparece en Top Hat, y que centra su intensidad en el momento en que todo es posible, des de la perspectiva del presente.

TOP HAT narra la historia de Jerry Travers (Fred Astaire), un personaje importante de la comedia musical americana que llega a Londres y conoce a Dale Tremont (Ginger Rogers), una bella modelo que se hospeda justo debajo de su habitación.

4. Puttin' on the Ritz (1930)

Puttin' on the Ritz se centra en la importancia de la moda y de la vivencia del peligro y del riesgo, tanto para uno mismo como para las relaciones con los demás.

La canción aparece en BLUE SKIES, la película donde Jed Potter (Fred Astaire) recuerda un triángulo amoroso que vivió años atrás, y que mantuvo a lo largo de los años entre números musicales.

3. Alexander's Ragtime Band (1911)

En Alexander's Ragtime Band, Irving Berlin nos da ficticiamente la mano y nos lleva con él a un concierto de Ragtime.

Antes de que se pudiera medir el éxito de una canción por las ventas de discos, se medía por el número de partituras vendidas, y Alexander's Ragtime Band fue la partitura más vendida de su época.

ALEXANDER'S RAGTIME BAND cuenta la historia de un chico de la alta sociedad que tiene que escandalizada a su familia por su interés por hacer carrera en la música del estilo ragtime.

2. There's no business like show business (1946)

Irving Berlin reflexiona en esta canción sobre qué le aporta el mundo del arte y del espectáculo a su vida, y por qué está tan enamorado de éste. ¡Sin duda el himno del mundo del espectáculo!

El musical ANNIE GET YOUR GUN, al cual pertenece la canción, fue el primer musical del estilo que inició OKLAHOMA! en 1943, en el que los productores y compositores Rodgers y Hammerstein integraban todos los elementos del musical en la narración de la historia.

1. White Christmas (1942)

White Christmas no es una canción más de Navidad, ni de lejos; es una historia sobre la añoranza hacia las fiestas Navidades cuando uno echa de menos el hogar. Además es probablemente el villancico más conocido y la canción más reproducida de la historia.

WHITE CHRISTMAS trata sobre dos veteranos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial que son artistas y que actúan para la 151 División en las vísperas de Navidad de 1944, cuando celebran una fiesta de despedida para su comandante, el Mayor Thomas F. Waverly (Dean Jagger).