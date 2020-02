THE MAGIC OF MOTOWN toma el Teatro Nuevo Apolo de Madrid

El próximo 30 de marzo llega al Teatro Nuevo Apolo de Madrid el concierto THE MAGIC OF MOTOWN, que repasa los éxitos de la famosa discográfica.

Más de 40 canciones de artistas como Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Martha Reeves, Jackson 5 o Smokey Robinson, arropados por una espectacular puesta en escena, se darán cita en este concierto que tendrá lugar por solo una noche.

Este espectáculo que ha cosechado éxitos de crítica y público a nivel internacional, llega a la capital para que el púbico madrileño pueda disfrutar en primera persona de esta época dorada de la música de manera exclusiva, con temas de los mayores artistas de una generación recreados sensacionalmente por un elenco de cantantes y músicos de primera línea. Prepárate para disfrutar de más de 40 éxitos clásicos de Motown, con espectaculares cambios de vestuario, deslumbrantes movimientos de baile y excelente musicalidad en esta explosiva experiencia.

THE MAGIC OF MOTOWN es un viaje musical a través de canciones como "Ain't No Mountain", "Blame It On The Boogie", "Signed Sealed Delivered", "Grapevine", "Get Ready", "Dancing In The Streets", "My Girl", "Uptight", "Endless Love" o "My Cherie Amor" entre muchos otros.

Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro o en este enlace.





