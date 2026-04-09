Stage Entertainment adquiere la plena propiedad de los teatros Lope de Vega y Coliseum en Madrid

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Madrid refuerza su estatus como el "Broadway en español" con un movimiento estratégico de gran calado. Stage Entertainment ha anunciado hoy la adquisición del 100% de la propiedad de los teatros Lope de Vega y Ocaso Coliseum, los dos pilares sobre los que se asienta la cartelera de musicales de la Gran Vía. Hasta ahora, ambos espacios operaban bajo una sociedad compartida con la gestora PATRIZIA, pero tras esta operación, la productora asume el control absoluto de sus operaciones y futuro.

Esta consolidación de activos otorga a Stage Entertainment una soberanía total sobre los únicos dos recintos del centro de Madrid que superan las 1.400 butacas, un requisito indispensable para albergar superproducciones de la talla de EL REY LEÓN o la próxima llegada de la primera producción original española de la compañía, EL ALMA AL AIRE. La maniobra no solo asegura la estabilidad de los grandes títulos actuales, sino que dota a la compañía de una flexibilidad operativa inédita para seguir elevando los estándares de producción y la experiencia del espectador en la capital.

La ambición de la compañía por liderar el mercado europeo no se detiene en el asfalto de la Gran Vía. El proyecto se complementa con la transformación del antiguo cine IMAX en el Stage Gran Teatro Musical, ubicado en el Parque Enrique Tierno Galván. Con su apertura prevista para el otoño de 2027, la productora sumará un tercer gran escenario a su cartera, permitiéndoles recibir a más de 1,5 millones de espectadores al año y diversificar su oferta de grandes formatos fuera del centro histórico.

Tanto Arthur de Bok, CEO global de la empresa, como Yolanda Pérez Abejón, directora general en España, coinciden en que esta inversión es un testimonio de la salud de la industria del entretenimiento en nuestro país. Con esta plena propiedad, Stage Entertainment —productora de éxitos mundiales como ANASTASIA, TINA o MOULIN ROUGE!— blinda su presencia en uno de los mercados musicales más vibrantes de Europa, garantizando que el telón de Madrid siga alzándose con la máxima excelencia internacional.

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