Sorteos BWW: Te invitamos a ver KINKY BOOTS en Cine Yelmo

El próximo 20 de febrero a las 20h CINE YELMO proyectará la grabación de KINKY BOOTS en Londres, gracias a +Que Cine, la ventana de contenido alternativo de Cine Yelmo. ¡Un evento que no te puedes perder! Por eso BroadwayWorld Spain quiere invitarte a verlo.





Para participar en el sorteo tienes que enviarnos un correo a bwwspain@gmail.com y responder correctamente a la siguiente pregunta: ¿en qué otro famoso musical ha participado Killian Donnelly el protagonista de KINKY BOOTS en Londres?



Sorteamos 3 entradas dobles entre todos los participantes que acierten. Tienes hasta el 19 de febrero para participar. Las salas en que se podrá ver KINKY BOOTS son:



Esta es la lista de cines en los que se va a proyectar:

ÁREA SUR YELMO CINES (CÁDIZ)

ARTEA YELMO CINES (VIZCAYA)

AS TERMAS YELMO CINES (LUGO)

BOULEVARD YELMO CINES (ÁLAVA)

COMEDIA YELMO CINES (BARCELONA)

ICARIA YELMO CINES (BARCELONA)

IDEAL YELMO CINES (MADRID)

PREMIUM LAGOH YELMO CINES (SEVILLA)

LAS ARENAS 3D YELMO CINES (LAS PALMAS)

LOS PRADOS YELMO CINES (OVIEDO)

LOS ROSALES YELMO CINES (LA CORUÑA)

MERIDIANO YELMO CINES (TENERIFE)

OCIMAX YELMO CINES (GIJÓN)

PARC CENTRAL CINES (TARRAGONA)

PLANETOCIO YELMO CINES (MADRID)

PLAZA NORTE 2 YELMO CINES (MADRID)

PUERTA DE ALICANTE YELMO CINES (ALICANTE)

ROQUETAS YELMO CINES (ALMERÍA)

SANT CUGAT YELMO CINES (BARCELONA)

MERCADO DE CAMPANAR YELMO CINES (VALENCIA)

VIALIA ALBACETE YELMO CINES (ALBACETE)

VIALIA MALAGA YELMO CINES (MÁLAGA)

VIGO YELMO CINES (VIGO)



Everybody say yeah! El próximo 20 de febrero llega a España por una sola noche KINKY BOOTS. Podrás verlo en Yelmo Cines, gracias a +Que Cine, su ventana de contenido alternativo. Con canciones de la icónica cantante Cyndi Lauper, liberto del legendario dramaturgo de Broadway Harvey Fierstein (LA CAGE AUX FOLLES), y dirección y coreografía de Jerry Mitchell (LEGALLY BLONDE, HAIRSPRAY), está proyección de KINKY BOOTS está protagonizada por los actores originales de la producción del West End, Matt Henry (Lola) y Killian Donnelly (Charlie).



Charlie Price es un joven forzado a salvar la fábrica de zapatos que su familia tiene en Northern England tras la repentina muerte de su padre. La ayuda le viene de un inesperado ángel, un fantástico actor travesti llamado Lola. Juntos, este peculiar dúo revitalizará el negocio fallido, mientras resurgen de las sombras de sus padres y transforman una comunidad entera a través del poder de la tolerancia.



KINKY BOOTS obtuvo 3 Premios Olivier en Londres incluyendo Mejor Nuevo Musical y 6 Premios Tony en Broadway incluyendo Mejor Musical. Actualmente la versión en español se representa en Buenos Aires.





