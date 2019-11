Sorteos BWW: Te invitamos a ver 42ND STREET en Yelmo Cines

El próximo 14 de noviembre a las 20h YELMO CINES proyectará la grabación de la última producción de 42ND STREET en Londres. ¡Un evento que no te puedes perder! Por eso BroadwayWorld Spain quiere invitarte a verlo.

Sorteamos 3 entradas dobles entre todos los seguidores de nuestro canal de Instagram que compartan el post del concurso que acabamos de publicar. El próximo miércoles 13 de noviembre anunciaremos los ganadores.

Estos son los cines que participan en el sorteo:

A Coruña: Los Rosales

Álava: Boulevard

Albacete: Vialia

Alicante: Puerta de Alicante, Vinalopo

Almería: Roquetas

Asturias: Los Prados, Ocimax Gijón

Barcelona: Sant Cugat, Icaria, Comedia

Cádiz: Área Sur

Las Palmas: Las Arenas

Lugo: As Termas

Madrid: Plaza Norte 2, Planetocio (Ideal proyecta pero no entra en el sorteo)

Málaga: Rincón de la Victoria, Vialia

Santa Cruz de Tenerife: Meridiano

Sevilla: Premium Lagoh

Tarragona: Parc Central

Valencia: Mercado del Campanar

Valladolid: Premium Vallsur

Vizcaya: Artea

Zaragoza: Plaza Imperial

42ND STREET el legendario musical de Broadway, es la mayor puesta en escena del musical ganador de un Premio Tony a mejor musical, filmado en vivo en el espectacular Drury Lane, en el corazón del West End londinense.

42ND STREET cuenta la historia de Peggy Sawyer, la joven artista llena de ilusión que debuta en Broadway. Incluye los icónicos temas 'We're In The Money', 'Lullaby Of Broadway', y como no, la canción que da nombre al musical. Pura magia en la gran pantalla.

