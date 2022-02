Se cumplen 50 años del estreno de GREASE en Broadway

Ayer se cumplieron 50 años desde el estreno de GREASE en el teatro Majestic Theatre de Nueva York. Fue el 14 de febrero de 1972 la primera vez que el mundo pudo ver esta producción que, seis años más tarde, en 1978, fue llevada a la gran pantalla.

El elenco original del musical creado por Jim Jacobs y Warren Casey estaba formado por Barry Bostwick como Danny Zuko, Carole Demas como Sandy y Adrienne Barbeau como Rizzo, bajo la dirección de Tom Moore y con Patricia Birch como coreógrafa.

El mismo año de su estreno, el musical recibió siete nominaciones a los premios Tony, incluida la de Mejor Musical, y ganó dos Drama Desk Awards, por Mejor Coreografía y Mejor Diseño de Vestuario. Además, llegó a realizar 3.388 funciones, un récord en aquel momento.

El musical estuvo sobre los escenario durante ocho años, y fueron muchos los rostros conocidos que interpretaron a los diferentes personajes de GREASE. Danny Zuko, fue interpretado por Richard Gere, Patrick Swayze o Peter Gallagher, así como John Travolta que dio vida al personaje en la versión cinematográfica del musical.

Fue precisamente la versión cinematográfica del musical lo que hizo que GREASE se diera a conocer a nivel internacional, generando un gran impacto tanto cultural como social en todo el mundo. La película fue dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Su llegada a los cines causó un impacto que perduró durante décadas, ya que hasta el estreno de MAMMA MIA! en 2008, GREASE fue el musical más taquillero en la historia del cine.

Olivia Newton-John y John Travolta en la película 'Grease'.

GREASE creó tendencia en los años 80, imitándose sus looks y recordando y tarareando sus canciones durante generaciones. Fue un gran éxito que perdurará para siempre en el imaginario colectivo de la sociedad.

Tras el éxito de la película, el musical volvió a subirse a un escenario en Broadway en 1994. Esta versión, que se estrenó en el Eugene O'Neill Theatre, estaba dirigida por Jeff Calhoun y protagonizada por Ricky Paull Goldin como Danny, Susan Wood como Sandy y Rosie O'Donnell como Rizzo.

En 2009 fue la primera vez que tres canciones originales de la película de GREASE se incorporaron al repertorio sobre el escenario. Las canciones eran "Hopelessly Devoted to You", "Sandy" y "You're the One That I Want". Se pudieron incluir tras un acuerdo con Robert Stigwood, el productor de la película.

Fuera de Broadway también se ha representado el musical, con éxito en todas sus representaciones. El primer país extranjero en acoger esta producción fue Londres que, en 1973, hizo una réplica exacta del musical original de Broadway, con Richard Gere como Danny Zuko, Stacey Gregg como Sandy y Jacquie-Ann Carr como Rizzo. El musical se representó en en el New London Theatre del West End. Desde entonces han sido muchos los revivals que se han podido ver en Londres en 1979, 1993, 2001, 2002 y 2007.

Stacey Gregg y Richard Gere en el musical 'Grease' en Londres.

En España no sería hasta 1999 cuando GREASE su pudo ver por primer vez en el Teatro Lope De Vega. Bajo la dirección de Luis Ramírez y Ramón Oller, con la traducción del libreto de Nacho Artime y la dirección musical de Alberto Quintero, el elenco estaba compuesto por Javier Arroyo como Danny, Geraldine Larrosa interpretando a Sandy, Marta Ribera como Rizzo, Pablo Puyol en el papel de Kenickie, Ignasi Vidal como Doody, Víctor Ullate Roche como Sonny, Carlos Marín como Vince Fontaine, Lisardo Guarinos como Johnny Casino y Enrique Sequero como el entrenador.

'Grease' en Madrid en 1999.

En 2006, GREASE se estrenaba en Barcelona bajo la dirección de Ricard Reguant y con María Adamuz y Carlos Solano en los papeles principales. En enero de 2008, la producción se embarcaba en una gira nacional. La parada en Madrid duró un año y medio, durante los cuales pasaron intérpretes como Edurne o Gisela en el papel de Sandy.

En 2011, una nueva producción se ponía en marcha con Jordi Coll como Danny, Edurne como Sandy y Manuela Nieto como Rizzo. El musical tuvo dos temporadas, una en Madrid y otra en Barcelona y después comenzó un tour por los teatros del país que finalizaría en 2014.

'Grease' en Madrid en 2011

Actualmente, GREASE puede verse en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid en una edición especial por el 50º aniversario del musical que se estrenó el 2 de octubre de 2021. Esta versión está dirigida por David Serrano y es la primera en España que los protagonistas tienen las edades reales de los personajes. El elenco está formado por Mia Lardner y Lucía Peman en el papel de Sandy Olsson, Quique González como Danny Zuko e Isabel Pera Nebrera como Rizzo.

A pesar de que GREASE no entra en las listas de los musicales más versionados ni está entre los más taquilleros, la realidad es que ha ido más allá, creando toda una filosofía en torno al musical. Es un referente entre personas de cuatro generaciones, incluyendo a los más jóvenes. Actualmente se continúa versionando el musical, e incluso se hacen referencias a él en videoclips o incluso en otros musicales. Después de 50 años, hay escenas del musical que son reconocibles por todo el mundo con un sólo vistazo. Y es que hay musicales que marcan a una generación, y otros, como es el caso de GREASE, que marca a una sociedad entera, sin importar su edad u origen.