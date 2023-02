Sara Pérez, Pau Baiges, Laura Enrech y Edu Llorens ofrecen un curso de preparación al casting

El próximo 26 de febrero, Laura Enrech, (ANASTASIA, COMPANY) Sara Pérez (LOS MISERABLES, DIRTY DANCING), Edu Llorens (DIRTY DANCING, GREASE) y Pau Baiges (A CHORUS LINE, COMPANY) impartirán un exclusivo curso intensivo de Preparación al Casting para Teatro Musical. El curso tendrá lugar en Dance EsCool Madrid y tiene plazas limitadas. Puedes solicitar más información en este correo.

"Lo más importante es que el intérprete entrene de manera profesional todos los aspectos que nos encontramos en una audición, con la finalidad de convertir una situación de estrés en una buena oportunidad de trabajo." nos comenta Sara.

El curso, con un carácter 100% práctico, consta de una prueba de danza, de canto e intepretación en las que el alumnado recibirá una propuesta de casting real y podrá poner en práctica aspectos tan importantes como preparación del material obligatorio, elección de canción libre, vestuario, currículum o presencia escénica, entre otros.

"En la parte de danza vamos a centrarnos en cómo debemos afrontar una audición de baile. Como debemos presentarnos, qué actitud tenemos que mostrar y cómo hacer para poder demostrar nuestro mayor potencial en danza, tengas el nivel que tengas". Añade Edu.

"En la parte de interpretación de este curso nos centraremos en las herramientas para enfrentarnos a un material "fragmentado", es decir, cómo rellenar los huecos con una propuesta propia, interesante y que defenderemos con seguridad y actitud, teniendo en cuenta al mismo tiempo que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las demandas que surjan en la propia audición. Nos haremos cargo de lo único que realmente depende de nosotros en una audición: prepararla A CONCIENCIA" Finaliza Laura.

Sara Pérez, es actriz, directora, dramaturga y docente. Ha trabajado en musicales como "Los Miserables", "Rent", "Dirty Dancing", en el Teatro Real, en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro de la Zarzuela y en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha sido coach vocal de actrices cómo Verónica Echegui en "Tres Caminos" de Amazon Prime o la película musical "Explota, Explota" o Nikki García como Jasmine en la última versión cinematográfica de "Aladdin". En el mundo de la música es corista de Alejandro Sanz, Fangoria y Destripando la Historia.

Pau Baiges, Pianista, acordeonista, director musical y arreglista nacido en Barcelona. Comenzó a tocar el piano cuando tenía seis años y cursó los estudios de música clásica en la ESMuC y en los Conservtorios de Munich y Bruselas. También aprendió jazz y música moderna en el Taller de Músics de Barcelona y Música Creativa de Madrid.

Ha participado en proyectos musicales por toda Europa, colabora a menudo con el Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid y Teatro del Soho Caixabank de Málaga. Ha trabajado como pianista y director musical en numerosas producciones de teatro como: Suite Bufa (Barcelona, 2005), Píram i Tisbe (Festival Shakespeare, 2006), The black rider (Barcelona, 2010), Bang up! Opera (Gante 2013), Cuentos Cruentos (Madrid, 2015), Masterclass (Barcelona, 2018), Pati de veïnes (Barcelona, 2019), A Chorus Line (Málaga, Madrid, Barcelona 2019-2022), Company (Madrid, 2022-23). Actualmente es también profesor del Master de Teatro Musical en la Facultad Tai arts de Madrid.



Laura Enrech, Actriz madrileña de amplia trayectoria profesional especializada en teatro musical. En continua formación en las tres disciplinas requeridas para el género, es graduada de la escuela "Circle in the Square" de NY donde estudió con una beca Fulbright, además de haber tomado clase con maestros de la talla de Pablo Messiez, Thais Curiá, Sol Lopez, Mamen Márquez y Julia Möller entre otros.

Comienza su andadura profesional teatral a los 18 años en el musical "La Bella y la Bestia" y desde entonces ha ido compaginando el trabajo en musicales de gran formato como "Los Miserables", "Mamma Mia!", "Dirty Dancing", "Anastasia" o "El Tiempo Entre Costuras" que acaba de protagonizar esta pasada temporada, con incursiones en la Zarzuela como fue "La Verbena de la Paloma" dirigida por Pablo Messiez y el pequeño formato donde ha llevado a cabo conciertos como solista, el monólogo "La Sombra de Audrey" en el Teatro Lara o la obra "El Ascensor" de Jose Masegosa por la que fue galardonada con el PTM a mejor interpretación femenina destacada.

Actualmente interpreta a "Amy" en la producción de Antonio Banderas de "Company" que ha reabierto el Albeniz en Madrid.

Edu Llorens, Destaca sus trabajos en "Dirty Dancing" y "Grease, el musical" en ambos trabajando como Dance Captain. Participó en la gira internacional de "Disney Live" y ha formado parte del elenco en shows cómo "Rockking" "Abba the Gold Experience", "Bollywood the Cabaret", "Hangar 52, Yunke" "La fuerza del destino" y múltiples programas de Televisión, series y acompañamientos a artista nacionales e internacionales.