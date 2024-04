SUNSET BOULEVARD arrasa en los premios Olivier

Get Access To Every Broadway Story



Ayer se celebró la gala de los premios Olivier 2024, en la que SUNSET BOULEVARD, el innovador revival dirigido por Jamie Lloyd, fue la producción más galardonada con 7 premios incluyendo mejor revival de un musical.

Además de Mejor Revival, este clásico de Andrew Lloyd Webber fue premiado con el Olivier a Mejor Director para Jamie Lloyd, Mejor actriz en un musical para Nicole Scherzinger, Mejor actor en un musical para Tom Francis, Mejor diseño de sonido para Adam Fisher, Mejor diseño de luces para Jack Knowles y Contribución musical excepcional para Alam Williams por la supervisión y dirección musical.

Este revival tiene previsto su estreno en Broadway el próximo octubre y la publicación de su grabación del reparto original también en otoño.

El resto de premios estuvo muy repartido. DEAR ENGLAND se llevó el premio a Mejor nueva obra de teatro y OPERATION MINCEMEAT se alzó con el codiciado Mejor nuevo musical. En cuanto a Mejor revival de una obra de teatro fue VANYA la producción que se llevó el Olivier a casa.

Sarah Snook se alzó con el premio a Mejor actriz por su impresionante versión unipersonal de EL RETRATO DE DORIAN GRAY, mientras que Mark Gatiss fue quien se llevó el de Mejor Actor por THE MOTIVE AND THE CUE.

En cuanto a los premios a Mejor actor y actriz en un papel secundario, Will Close se llevó el premio por DEAR ENGLAND y Haydn Gwynne por WHEN WINSTON WENT TO WAR WITH THE WIRELESS, mientras que en la misma categoría para Teatro Musical fueron Amy Trigg por THE LITTLE BIG THINGS y Jak Malone por OPERATION MINCEMEAT quienes se llevaron el galardón a casa.

En galardón a Mejor diseño de vestuario fue a Marg Horwell por EL RETRATO DE DORIAN GRAY, Mejor coregorafía para Arlene Phillips por GUYS AND DOLLS, Mejor nueva obra de entretenimiento o comedia para STRANTER THINGS: THE FIRST SHADOW, Mejor espectáculo familiar para DINOSAUR WORLD LIVE y Mejor diseño de escenografía para Miriam Buether por la escenografía y 59 Productions por el diseño de vídeo en STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW.

Finalmente, SLEEPOVA se llevó el galardón al Logro sobresaliente para un teatro afiliado, INNOCENCE se alzó con el premio a Mejor nueva producción de una Ópera, LA RUTA con Mejor nueva producción de danza e Isabela Coracy se llevó el reconocimiento al Logro excepcional en danza por su participación en NINA: BY WHATEVER MEANS.

Se cierra así esta interesantísima temporada de premios de teatro en Reino Unido y comienza una nueva etapa que estamos convencidos será igual de interesante.