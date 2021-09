Rachel Tucker, artista de Broadway y el West End conocida principalmente por su papel de Elphaba en Wicked y encabezando actualmente el reparto de COME FROM AWAY en Broadway, ofreció un concierto el pasado 24 de agosto en Madrid.

WICKED, COME FROM AWAY, WE WILL ROCK YOU,COME FROM AWAY o SONGS FOR A NEW WORLD son algunos de los espectáculos en los que la actriz ha dado vida a sus personajes.

El martes 24 de agosto disfrutamos de un concierto en el Teatro Amaya donde nos deleitó con un amplio repertorio de teatro musical combinado con algunos de sus nuevos temas.

Artistas de teatro musical de nuestro país tuvieron la suerte de poder cantar junto a ella. Lydia Fairén interpretó a dúo con la artista un tema de COME FROM AWAY mientras que Ramsés Vollbrecht y Sara Navacerrada hicieron lo mismo con temas de WICKED.

Este doble evento, ya que ofreció además una masterclass el día 23 de agosto, es una producción de Judit Gayán en colaboración con Los Repetoristas.