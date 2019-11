STAGE TUBE: Escucha 'Mucho Más Allá' de FROZEN II interpretado por David Bisbal

Con motivo del próximo estreno de FROZEN 2, David Bisbal interpreta el tema "Mucho más allá", que estará en los créditos finales de la película para España y Latinoamérica. ¡Puedes escucharla en el vídeo a continuación!



La canción "Mucho Más Allá" ha supuesto para David Bisbal un nuevo reto profesional ya que pocos artistas en el mundo pueden llegar a cubrir toda la diversidad de notas que tiene esta canción. "Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera", comentó Bisbal. "Estaré eternamente agradecido de que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias", agregó. "Estar en un proyecto musical de estas características es un privilegio y un sueño", completó el artista.

El tema es la versión en español de la canción original "Into The Unknown", interpretada por la banda Panic! At the Disco en Estados Unidos.





