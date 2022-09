SORTEOS BWW: Te invitamos a ver FOREVER. THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP en el Teatro La Latina

BroadwayWorld te invita a ver FOREVER. THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP en el Teatre La Latina de Madrid. Sorteamos dos entradas dobles para la función del domingo 9 de octubre a las 16:30h entre todos nuestros seguidores en Instagram.

Haz click aquí para saber cómo participar.

Ha regresado a la capital el único espectáculo en el mundo avalado por la Familia Jackson, que rinde homenaje al rey del Pop con un espectáculo único alrededor del universo Michael Jackson. FOREVER. THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP se podrá ver del 29 de septiembre al 6 de noviembre de 2022 en el Teatro La Latina.

El show cuenta con dirección de Jesús Sanz-Sebastián y Carlos J. López, dirección musical de Guillermo González y coreografías de Yolanda Torosio y Carmelo Segura. La producción es de Summum Music.

Con más de 700.000 espectadores y tras haber visitado países como México, Francia, Alemania, Polonia, Rusia o Portugal, vuelve por tercera temporada a Madrid con un recorrido por los mayores éxitos de Michael, con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos especiales que sorprenderán a los fans y admiradores de su música y su obra.