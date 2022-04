SORTEOS BWW: Te invitamos a ver EL GUARDAESPALDAS en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid

BroadwayWorld te invita a ver EL GUARDAESPALDAS en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Sorteamos tres entradas dobles entre todos nuestros seguidores en Instagram. Una entrada doble para la función del 6 de mayo, otra doble para el 7 y otra doble para el 14 de mayo.

Para participar entra en nuestra cuenta de Instagram y sigue los pasos para poder ser el ganador de una de las entradas.

EL GUARDAESPALDAS llega a Madrid en su gira nacional. El musical está dirigido por Federico Bellone (GHOST, DIRTY DANCING) y producido por LETSGO (LA FAMILIA ADDAMS, GHOST, KINKY BOOTS). Está protagonizado por Octavi Pujades, en el papel de Frank Farmer, Mireia Mambo como Rachel Marron y Sonia Egea, quien da vida a Niki Marron. El elenco lo completan: Teresa Ferrer, Jenn All, Alonso Nsue, Alberto Cañas, y Daniel Tatay en el papel del acosador. Además, forman parte del musical como ensamble: Pablo Ceresuela, Rubén Buika, Antonio Fago, Zabdiel González, Raúl Pardo, Tatiana Monells, María Reina Avilés, Belén Marcos, Alba Dusmet Orellana y Vanelys Ventura.

Con libreto de Alexander Dinelaris, el musical que triunfó en el West End de Londres está inspirado en la cinta de Mick Jackson de 1992, que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'. Además de ésta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original y otros grandes éxitos de la diva del pop como 'Run to you', 'I have nothing', 'So emotional', 'One moment in time', 'Queen of the night' o 'I wanna dance with somebody'.