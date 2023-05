SOM Produce estrenará THE BOOK OF MORMON en octubre en el Calderón

SOM Produce ha anunciado hoy que el próximo 6 de octubre estrenará en el teatro Calderón de Madrid la comedia musical THE BOOK OF MORMON. El musical, de los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, y Robert López, compositor de grandes éxitos como COCO o FROZEN, cuenta con 9 Premios Tony, 4 Premios Olivier (incluido Mejor Musical) y más de 9 millones de espectadores.

Aunque el reparto aún no ha desvelado, la productora ha hecho público el equipo creativo. THE BOOK OF MORMON contará con dirección de David Serrano. La dirección musical es de Joan Miquel Pérez y las coreografías de Iker Carrera. El diseño de iluminación es de Carlos Torrijos, el de escenografía de Ricardo Sánchez-Cuerda, el de vestuario de Ana Llena, el de caracterización de Esther Redondo y el de sonido de Gastón Brisky.

La traducción y adaptación de las canciones corresponden a Alejandro Serrano y David Serrano.

La producción ejecutiva está a cargo de Juan José Rivero y Marcos Cámara.

THE BOOK OF MORMON cuenta la historia de dos misioneros mormones que intentarán predicar la fe de la iglesia mormona a los habitantes de una remota aldea en Uganda. Los locales, más preocupados por temas como el SIDA, la mutilación genital femenina, la hambruna o la opresión por parte de caciques de otros pueblos, harán que el objetivo de los jóvenes misioneros sea más que un desafío.