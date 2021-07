Roser Batalla gana el Premio Margarita Xirgu 2021

La actriz y letrista catalana Roser Batalla ha recibido el Premio Margarita Xirgu por L'EMPAPERAT GROC, el monólogo feminista y sufragista basado en la obra homónima de Charlotte Perkins Gilman, y producido por Apunta Teatre, que alzó el telón en la Sala Versus Glòries.

Éste trata en primera persona de una mujer anónima que, después de ser madre, parece sufrir una depresión durante su reclusión en una casa de campo, y que va enloqueciendo en una sociedad victoriana que la menosprecia.

Roser Batalla no sólo ha participado en musicales importantísimos para la cartelera catalana, como MAR I CEL, LA VAMPIRA DEL RAVAL, FLOR DE NIT y EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA, sino que ha traducido y adaptado un sinfín de textos teatrales y musicales: MARRY ME A LITTLE, INTO THE WOODS, SWENNEY TODD, FOLLIES y A LITTLE NIGHT MUSIC de Stephen Sondheim, ESTÁN TOCANDO NUESTRA CANCIÓN de Marvin Hamlisch, y HAIR, de Gerome Ragni y James Rado, por dar sólo unos ejemplos.

Roser Batalla ha actuado en MAR I CEL, LA VAMPIRA DEL RAVAL y EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA.

Basada en el relato homónimo de Charlotte Perkins, L'EMPAPERAT GROC es una producción de Apunta Teatre, dirigida por Xavi Quero y Frank Capdet.