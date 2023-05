Roger Berruezo se une a la nueva temporada de AMAR ES PARA SIEMPRE

La popular serie de Antena3 AMAR ES PARA SIEMPRE comienza el próximo mes de septiembre su temporada 12 y uno de los nuevos fichajes es Roger Berruezo, artista con una solida carrera en Teatro Musical en nuestro país y también conocido por series como ‘Machos alfa’, ‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Servir y proteger’, ‘XHOXB’ o ‘Gavilanes’. Uno de sus papeles más destacados fue como Germán, el primer protagonista de ‘Acacias 38’, por lo que ya cuenta con experiencia en series diarias.

A finales de 2022, AMAR ES PARA SIEMPRE se convirtió en la serie más longeva de la televisión española con sus años en La 1, con un total de más de 4.200 episodios.​ A día de hoy 'Amar' es, además de la ficción diaria más vista, y hace poco se ha comunicado que la próxima será posiblemente la última temporada.

Roger Berruezo es actualmente una de las figuras más destacadas del teatro musical. Inicia sus estudios escénicos en la escuela Coco Comín de Barcelona tras dejar aparcado el mundo del diseño gráfico y, año y medio más tarde, en 2008, bajo la dirección de Ángel Llácer y Manu Guix, empieza su aventura por los escenarios teatrales con el espectáculo QUÈ, EL NOU MUSICAL.

Desde entonces hasta el día de hoy, protagoniza musicales como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, EL MUSICAL DE MECANO, THE WILD PARTY (LA FESTA SALVATGE), COP DE ROCK Y MAR I CEL DE DAGOLL DAGOM, LA BELLA Y LA BESTIA, RENT, CASI NORMALES, EL MÉDICO, GHOST y en la temporada 2021/22 en el musical COMPANY, el alabado musical dirigido por Antonio Banderas.

En septiembre de 2022 estrenó PRETTY WOMAN en el Apolo de Barcelona en el papel de Edward junto a Cristina Llorente como Vivian, roles que repetirán la próxima temporada en el EDP Gran Vía de Madrid.