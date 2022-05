Roger Berruezo nos habla de COMPANY el día del estreno en Barcelona

Esta noche se estrena oficialmente la producción del Soho de Málaga de COMPANY en el Teatre Apolo de la Ciudad Condal​​​​, dirigida por Antonio Banderas. Las críticas y el público han alabado esta nueva versión de la obra escrita por Stephen Sondheim estrenada en 1970.

La historia del soltero Bobby y de cómo vive su situación personal frente a todas sus parejas de amigos levanta el telón con un nuevo Robert, Roger Berruezo, que previamente había interpretado el papel de Paul en Málaga. Hemos hablado con el actor sobre este papel, los retos que supone y la experiencia del éxito de este musical esta temporada.

BroadwayWorld Spain: El Paral·lel va a verte hoy brillar sin duda con uno de los roles más conocidos de los musicales de Sondheim, el de Robert en COMPANY. ¿Cómo estas viviendo esta experiencia de camino a Nueva York como este soltero tan emblemático?

Roger Berruezo: Está siendo todo un viaje. Creo de normal son unas 13 horas, y está durando mucho más. Pero es curioso porque primero me voy a Nueva York, Málaga, para asistir a mi boda, como un judío, y de repente me voy a Nueva York, Barcelona, como Robert. Está siendo como una montaña rusa, que empezó con mucha presión, mucha responsabilidad, algo de pánico y ahora siguen todas esas cosas, bajando muchas, y han subido la adrenalina y las ganas de hacerlo.

Por suerte, es un viaje en el que estoy muy bien acompañado, muy arropado por mis compañeros, y por Antonio, que me tiene cogido de la mano y está ahí todo el rato. La verdad es que lo estoy llevando muy bien, como si me hubiera ido en primera clase y encima me hubiera tomado hasta una pastillita para tranquilizarme.

BWW: Claro, porque han sido meses en los que ya has asumido algo que imagino que el día que te llegó fue como un bombazo, ¿no? La noticia de que ibas a ser Robert.

RB: Yo creo que aún no lo he asimilado, pero lo haré a medida que haga las funciones. Fue muy heavy.

BWW: Son unos zapatos muy grandes que llenar, como dicen en inglés. Sobra decir que este ha sido uno de los títulos que más ha sobresalido en la extensa cartelera española este año y ha puesto el Soho en un lugar destacado.

RB: Claro, ya no solo por el personaje de este musical en concreto, sino que porque los zapatos me los deja Antonio Banderas.

BWW: ¿Y cómo han sido estos meses trabajando mano a mano con él y con este elenco de lujo?

RB: Un lujo, no hay otra palabra. Se lo he dicho a mis compañeros. Cuando estoy en el escenario al inicio de la obra, en esa obertura, ahí arriba sobre el pastel, y les tengo alrededor, les miro y veo que me miran como diciendo "Venga, Roger, que puedes, no estás solo, estamos aquí contigo." Ese cariño, esa sensación de compañía la he notado desde el primer momento.

Y con Antonio es que no se puede decir nada, solo tengo palabras de agradecimiento. Cuando hizo el paso de la herencia de Bobby a Bobby me dijo que iba a estar conmigo, que me iba a coger de la mano, que le escribiera cuando hiciera falta, que íbamos a encontrar a mi Bobby, mi Robert. Siempre me ha apoyado, ha estado haciendo que todos en la compañía estuviéramos lo más cómodo posible.

BWW: Precisamente has tocado un tema que quería hablar contigo y es ese melón que abrió Stephen Sondheim en una época en la que la comedia musical ignoraba los asuntos personales. Steve habló de la soledad en una ciudad tan llena como Nueva York. Habló de la necesidad de un soltero, que tiene todas las novias que quiere, de no estar solo. ¿Cómo te reflejas en esta historia tú, cómo te ves, y qué supone este personaje?

RB: Este personaje viene en un momento en el que yo me identifico bastante con él, por edad y por situación sentimental. Claro, me remueve muchas cosas, y cada día he encontrado no solo frases que puede decir mi personaje, sino frases de otros personajes con los que estoy en escena y digo "Wow, es justo lo que me está pasando." Está siendo terapéutico, no sé si para bien o para mal, pero remueve muchísimo.

Esta cosa de la soledad es una cosa que viene mucho con nosotros, estamos siempre arriba y abajo, ahora 8 meses en Málaga, ahora nos vamos a Barcelona... y al final hay que llevarlo como mejor se pueda. Pero al final como Bobby esa reflexión de que piensa que salía perdiendo más que ganando y al final ve que no, que gana con alguien al lado, me doy cuenta que es así, que quiero a alguien que me moleste en el sofá, que me despierte en la siesta, y me he dado cuenta que el trabajo es muy importante, pero que tener a alguien al lado al final del día es de las cosas más importantes.

BWW: Una conclusión a la que sin duda ha llegado mucha gente en Málaga porque habéis vivido un gran éxito con COMPANY ahí. Muchos sold out en el Soho. ¿Cómo has vivido la reacción del público durante estos meses?

RB: El problema viene después, que venimos de un sitio donde hemos tenido una respuesta muy buena, cada día el público en pie, cada día con Antonio Banderas brillando, todos felices y contentos, y ahora somos como los pajarillos que salen solos a volar. Es ahora cuando vamos a decir "Ay, que frio hace en la calle, ¿qué va a pasar ahora? ¿pasará algo porque no esté Antonio?" Pasan mil millones de cosa por la cabeza.

BWW: Pero la historia se ha demostrado que pesa por si misma. La gente podía llegar por Antonio pero salía enamorada del musical.

RB: Claro, por suerte si. Estar en Málaga en un semáforo y ver a gente que nunca te esperarías cantar eso que esté tarareando "Bobby, bubby, cielo." Tiene su gracia y es guay. La gente tiene que conocer la obra de Stephen Sondheim, reeducar un poco.

BWW: Reeducar y reinterpretar, porque durante su carrera Sondheim aseguró que siempre le gustaba ver reinterpretaciones de sus obras. ¿Qué te parece esta nueva versión de Antonio Banderas?

RB: Es lo curioso que nos dijo Antonio que le habían puesto como condición, que no se podía hacer nada de lo que se había hecho antes. Esto me parece una maravilla por parte del autor, muy divertido. Me imagino siendo Stephen Sondheim yendo a ver la producción de tal sitio a ver qué han hecho, con qué me sorprenden...

Sobre la interpretación de Antonio es curioso porque suelo hacer esta cosa de empaparme de producciones que ya están hechas y después me cuesta despegarme de esas referencias. "¿Por qué tal escena no es como lo hacen en tal sitio? Pero si es así"... Bueno, es así porque has visto esa versión, pero quizá se puede hacer de otra manera. Y cuando lo entiendes, cuando Antonio te explica el por qué el cambio de rumbo lo ves claro. Es muy guay, es un material que da para eso. Antonio dice que COMPANY se podría hacer en el garaje con tres sillas y lo petaría igual. Está muy bien escrito, y si te basas en lo que hay escrito te sale.

BWW: Y además una historia, que esto lo hablamos en una entrevista en su momento Anna (Moliner) tu y yo, que es algo que toca ahora mismo a la sociedad, en la actualidad.

RB: Toca, y además llega en una época que hemos vivido muchos momentos de soledad, y que nos hemos replanteado muchas cosas. Pero además no solo está Bobby en escena, hay muchos personajes con los que la gente se sentirá identificado. Habla de las relaciones humanas, lo más universal del mundo.

BWW: A lo largo de tu carrera en musicales has protagonizado grandes títulos, como MAR I CEL en 2014 o más recientemente GHOST en 2019 y ahora COMPANY. ¿Qué se siente al ser uno de los 'leading men' del musical español?

RB: Mira, me salen las lágrimas cuando dices eso. Me emociona. Ya sabes cómo somos los humanos, que siempre nos echamos mierda encima, nunca nos vamos a ayudar a nosotros mismos, y más los actores, que vivimos luchando con nuestra cabeza, con nuestros egos, con comentarios, y con la autoestima. Me dicen que debería creérmelo más, darme cuenta de lo que he hecho y no me doy cuenta.

El pasado jueves tuvimos la rueda de prensa aquí en Barcelona y un chico me entrevistó super nervioso y me dijo que había hecho COP DE ROCK en la escuela, haciendo mi papel. La otra noche en un local me estaba tomando una copa y se me acercó un chico y me dijo "¿Te puedo decir una cosa que me hace mucha ilusión?" y yo pues le dije "Claro". Me tarareó "You could drive a person crazy, you could drive a person mad" y yo le dije "Du-ru-du-ru-du", y nos pusimos a reír. Me dijo "Enhorabuena, me hace mucha ilusión que tu hagas este personaje, tengo muchas ganas de verte en ello." Fue tan bonito, y pasan estas cosas que hacen que esté agradecido.

Solamente quiero estar a la altura, ya que se me ha dado la oportunidad y la responsabilidad de poder mostrar este personaje, quiero hacerlo bien, estar a la altura del personaje y del musical. Me lo tomo como un súper reto.

BWW: Estoy convencido de que lo estarás, y ahí estaré esta noche para verlo.

RB: Esta noche va a ser mi primera función de Bobby con público, va a estar todo Dios. Y siempre hay ese ambiente festivo en los estrenos, te acompañan y te apoyan, y eso relaja. Pero claro, cuando ensayas las escenas sin público suena un grillo de fondo... a ver si lo que digo hace gracia a alguien.

BWW: Muchas gracias y mucha mierda.

RB: Gracias a usted, señor.

