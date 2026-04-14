Ricky Merino se incorpora al elenco de CABARET como Ernst Ludwig

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

¡Willkommen, Bienvenue, Welcome! El Kit Kat Klub sigue renovando su propuesta artística y hoy recibe a un nuevo y destacado miembro en sus filas. Ricky Merino se incorpora oficialmente al elenco de CABARET para dar vida al icónico personaje de Ernst Ludwig. Su estreno tiene lugar hoy mismo, sumándose a la exitosa producción en un momento clave, justo cuando el montaje comienza su cuenta atrás para finalizar sus funciones en Madrid el próximo 10 de mayo.

Aunque muchos espectadores descubrieron su talento gracias a su paso por la academia de Operación Triunfo 2017, Ricky Merino ha sabido labrarse una sólida y respetada carrera en la industria del teatro musical en España. Su versatilidad y carisma le han llevado a protagonizar algunos de los títulos más importantes de la Gran Vía madrileña en los últimos años.

Aunque el gran público conectó con él a través de su paso por Operación Triunfo 2017, Ricky Merino ha sabido labrarse una sólida y respetada carrera en la industria del teatro musical en nuestro país. Entre sus créditos más destacados se encuentra su papel como Sam Wheat en GHOST, EL MUSICAL, donde demostró su capacidad para liderar grandes producciones. También formó parte de la versión española de UNA RUBIA MUY LEGAL interpretando a Warner, y participó en uno de los montajes de RENT, la obra maestra de Jonathan Larson. Destaca también su paso durante dos temporadas por el musical de medio formato ATRAPADAS EN LA OFI. Esta experiencia previa le otorga las herramientas necesarias para enfrentarse ahora a la exigente partitura de Kander y Ebb.

La llegada de Ricky Merino coincide con el anuncio del fin de temporada en la capital. Los espectadores tienen menos de un mes para disfrutar de esta aclamada puesta en escena, ya que el telón caerá definitivamente sobre Berlín el próximo 10 de mayo. Las entradas para las últimas funciones ya están disponibles para aquellos que no quieran perderse el debut de Merino en este título imprescindible.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.