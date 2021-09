Regresa a Madrid OPENING DOORS, un homenaje a los musicales de Sodheim

El próximo sábado 18 de septiembre se reestrena en la Sala Clamores de Madrid (Calle Alburquerque, 14) el espectáculo OPENING DOORS, una antología musical que, a través de la obra de Stephen Sondheim, cuenta la historia de tres jóvenes actores que se abren paso en el mundo del teatro musical.



OPENING DOORS pretende acercar el universo de este gran artista americano a nuestros escenarios, haciendo un recorrido por todos y cada uno de sus espectáculos para recuperar tanto sus éxitos más conocidos como algunas de sus joyas ocultas. Desde COMPANY a INTO THE WOODS, pasando por SWEENEY TODD o SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE, con temas como Being Alive, Send in The Clowns, Agony o Broadway Baby, conocer a Stephen Sondheim es conocer el mejor teatro musical de todos los tiempos.



Dirigido por Romeo Urbano, y protagonizado por Camila Almeda, Manuel Pico e Iñigo Santacana, acompañados al piano por Laurence Aliganga y con arreglos de José Luis Buzón, OPENING DOORS no sólo es un homenaje a Stephen Sondheim, es la historia de todo el que algún día ha perseguido un sueño.





Nacido en Nueva York en 1930, la primera incursión de Stephen Sondheim en Broadway fue en 1954 poniendo letra a la música de Leonard Bernstein para WEST SIDE STORY. Tras dos trabajos más como letrista, su primer trabajo como compositor fue GOLFUS DE ROMA. En la década de los 70, los estrenos de espectáculos como COMPANY, FOLLIES, A LITTLE NIGHT MUSIC, PACIFIC OVERTURES o SWEENEY TODD, todos dirigidos por el legandario Harold Prince, lo consolidaron como el compositor más importante del teatro musical norteamericano.

Posteriormente estrenó SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE o INTO THE WOODS. Ha recibido ocho Premios Tony (más que ningún otro compositor), un Oscar, un Premio Pulitzer y una Medalla Presidencial. Es el artista de teatro musical más reconocido a nivel mundial.

En España se han representado algunas de sus obras en castellano, como GOLFUS DE ROMA (ahora en cartel), SWEENEY TODD, A LITTLE NIGHT MUSIC y FOLLIES; pero muchas otras siguen aún sin estrenarse; pero gracias a OPENING DOORS al menos se podrán escuchar muchas de las piezas de esas obras aún no estrenadas en España.

Photo Credit: P.R.