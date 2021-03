¿Qué significa el casting de EL FANTASMA DE LA ÓPERA para Broadway?

La producción neoyorquina de EL FANTASMA DE LA ÓPERA ha abierto audiciones online para encontrar a su nueva Christine Dáae, sin embargo ha hecho mucho más que eso ya que ha especificado que no será necesario ser blanca para optar al papel.

Además, al ser un proceso de casting online, permite a los participantes cantar desde la comodidad de su propia casa y, manteniendo los mismos requisitos, hace que sea mucho más sencillo y accesible formar parte del proceso de elección.

Por otra parte, este método de audiciones supone un ahorro económico y de tiempo y "permite a los participantes en las audiciones disponer de tiempo para preparar y trabajar el material a su conveniencia", dice Peter Van Dam, de Tara Rubin Casting, que dirige la búsqueda junto a Xavier Rubiano. "Por supuesto, nada sustituye la emoción de escuchar a alguien cantar en directo en una sala y conocerlo cara a cara".

Aunque el requisito de que para el papel de Christine pueden presentarse mujeres negras, latinxs, Middle East North Asia South Asia , Asian Pacific Islander, indígenas o blancas, no asegura que la próxima protagonista vaya a ser una mujer racializada, sí abre la puerta a la diversidad sobre los escenarios. "Tenemos que darnos cuenta de que declarar 'todas las etnias' no es lo suficientemente deliberado", dice Van Dam. "Esperamos que los intérpretes que no hayan pensado que son adecuados para un papel concreto puedan ver que se les tendrá en cuenta. Ojalá que esta especificidad transmita nuestro deseo de elegir a Christine entre un grupo de candidatos apasionantemente diverso."

Las interesadas deben enviar un vídeo de ellos mismos cantando "Think of Me" del musical de Andrew Lloyd Webber (un requisito que, según Van Dam y Rubiano, es nuevo, ya que los artistas suelen poder elegir una canción que no sea del espectáculo). El cuerpo del correo electrónico debe incluir el nombre, la altura, la residencia actual, la información de contacto, la foto y el currículum. El vídeo ha de enviarse a través de un enlace descargable sin caducidad a PhantomBroadwayCasting@gmail.com con "SUBMISSION seguido del APELLIDO" en el asunto antes del 5 de abril de 2021.

Aquí puedes descargar las partituras y la música para la audición.