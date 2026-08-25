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Pablo Puyol protagoniza la gira de HOUDINI

Zaragoza y Córdoba son las primeras plazas confirmadas de la gira

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Pablo Puyol protagoniza la gira de HOUDINI ImageEl próximo 24 de septiembre el Teatro Principal de Zaragoza acogerá el estreno de la gira de HOUDINI, donde permanecerá hasta el 18 de octubre antes de su siguiente parada en el Gran Teatro de Córdoba.

Pablo Puyol protagonizará esta gira tras su éxito en Madrid, dando vida al legendario escapista. El musical combina una poderosa narrativa teatral con una puesta en escena deslumbrante, que une magia, emoción y música en directo. Con una escenografía envolvente y efectos visuales de última generación, la producción rinde homenaje al genio que dedicó su vida a desafiar los límites de la realidad. Un proyecto que su director Federico Bellone ha tardado en gestar más de diez años y que ha sido un rotundo éxito la pasada temporada en Madrid.

Junto a Bellone en el equipo creativo están los números de magia de gran formato diseñados por Paolo Carta, coreografía de Gillian Bruce, diseño de iluminación deValerio Tiberivestuario y caracterización de Chiara Donato y diseño de escenografía de Clara Abruzzese, La partitura, de Giovani Maria Lori, está influenciada por el folclore húngaro, que rinde homenaje a las raíces del más famoso de los escapistas. Carlos López es el director musical residente y cuenta con la asesoría de Julio AwadPoti Martín en diseño de sonido. Sebastián Prada (director asociado), Romeo Urbano (traducción y adaptación de las letras), Marta Melchiorre (coreógrafa asociada). 

HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, es una coproducción de LETSGO COMPANY y beon. Entertainment y está basado en el libro El hombre imposible, que narra la intensa vida del icónico ilusionista y showman Harry Houdini, el mago más grande de todos los tiempos, una existencia marcada por el riesgo, la obsesión, el ingenio y una lucha constante por superar los límites humanos.

El resto del elenco y de las ciudades en gira se anunciarán próximamente.

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