PHOTOS: Las estrellas se unen en un concierto solidario por la esperanza y la justicia

El "Concierto por América", realizado en Nueva York y Los Ángeles, fue una emotiva celebración que reunió a estrellas del teatro y la televisión para recaudar fondos y generar conciencia sobre importantes causas sociales. Bajo la dirección y coreografía de Luis Salgado, el evento destacó la diversidad y la representación latina, con artistas como Arielle Jacobs, Lili Thomas y Pearl Sun brindando actuaciones memorables. Su participación fue un poderoso recordatorio del impacto de la comunidad latina en el mundo artístico y su compromiso con la justicia social.

Desde el icónico The Town Hall de Nueva York, la gala comenzó con la interpretación colectiva de “What The World Needs Now” y concluyó con “Let The Sunshine In,” generando un mensaje de unidad y esperanza. Además de las actuaciones musicales, el evento ofreció diálogos con organizaciones como Sierra Club y Southern Poverty Law Center, reforzando su llamado a la acción para combatir desigualdades sociales y apoyar a los más necesitados.

En simultáneo, desde Los Ángeles, talentos como Tiffany Haddish, William Shatner y Rachel Bloom ofrecieron actuaciones virtuales y conversaron con residentes afectados por los incendios forestales en California. El evento también incluyó música de artistas como Cheyenne Jackson y Carly Hughes, sumando momentos conmovedores desde la costa oeste.

Transmitido a nivel mundial a través de StarsInTheHouse.com y YouTube, el "Concierto por América" no solo recaudó fondos para la Fundación Comunitaria de California, sino que también celebró la fuerza de la comunidad artística para inspirar solidaridad y acción frente a los desafíos globales.



