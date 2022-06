No te pierdas las imágenes de ANYTHING GOES en directo

Grabada en directo en el Barbican Centre de Londres, esta nueva producción de la clásica comedia musical llega a la gran pantalla gracias a +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo. Podrá verse el 30 de junio en 22 salas de Cine Yelmo de 19 ciudades. Compra aquí tu entrada.

Esta comedia musical está encabezada por Sutton Foster, célebre reina de Broadway; junto a Robert Lindsay (My Family), ganador de tres premios Olivier y de un premio Tony; Felicity Kendal (The Good Life), ganadora del premio Evening Standard Theatre; y Gary Wilmot (Chicago), una de las más queridas leyendas del West End.

Cuando el S.S. American se hace a la mar, la etiqueta y las convenciones sociales salen por las ventanas del barco. Dos improbables parejas emprenden el camino hacía el amor verdadero, demostrando que a veces el destino necesita un poco de ayuda. Este divertidísimo musical que cruza el Atlántico está dirigido por Kathleen Marshall, premiada directora y coreógrafa de Broadway. Una loca travesía por el mar con la alegre partitura de Cole Porter que, entre otras, incluye I Get A Kick Out of You, You're the Top y el espectáculo Anything Goes.

Con su embriagador romanticismo, sus espectaculares escenas de baile y algunas de las canciones más memorables del teatro, esta nueva versión de la clásica comedia musical ANYTHING GOES transportará a los espectadores a la Edad de Oro de la alta sociedad desde la comodidad de su butaca en Cine Yelmo. Sin duda, una sesión imprescindible con la que celebrar la llegada del verano y refrescarse frente a la gran pantalla.

