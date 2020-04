Anoche Nerea Rodríguez cerró la undécima gala de 'Tu cara me suena' imitando a Elsa, de FROZEN. La actriz y cantante interpretó el tema 'Into the Unknown' de la segunda parte de la conocida película Disney.

Nerea fue concursante de Operación Triunfo en la Edición 2017, ha formado parte de musicales como ALADDIN #THEPOPMUSICAL y da vida a Maria Casado en LA LLAMADA en el Teatro Lara de Madrid.





