Marc Sambola primer español seleccionado para desarrollar un musical en Goodspeed

El compositor y director musical Marc Sambola (OJOS VERDES, LA FILLA DEL MAR) gracias a su trabajo en POSSESSION, THE LEGEND OF EL ROJO, es el primer español que ha sido seleccionado para desarrollar un musical de creación dentro del programa Johnny Mercer Foundation Writers Grove at Goodspeed Musicals que, desde 2013, apoya a creadores de espectáculos de teatro musical que quieren dar el salto a Broadway.

En la edición de este año, han sido escogidos un grupo distinguido de 34 compositores, letristas y dramaturgos -algunos consolidados y otros emergentes- que están trabajando en 16 nuevos musicales y que, del 31 de enero al 27 de febrero, se reunirán en el Goodspeed's Artists Village de East Haddam (Connecticut - Estados Unidos), considerada una de las residencias de escritores más importantes del país. Entre los participantes actuales, se incluyen artistas que han obtenido importantes reconocimientos como premios Grammy o diversos Pulitzer.

The JMF Writers Groove at Goodspeed Musicals es un programa de residencia sin precedentes dedicado exclusivamente a la escritura de teatro musical que proporciona un santuario para que los autores de musicales se embarquen en nuevos trabajos de teatro musical o para dedicar una parte importante del tiempo a un trabajo en curso en un entorno rico en energía creativa.

Así, durante cuatro semanas, cada equipo creativo se encierra en una casa acondicionada para ellos dentro del village donde pueden revisar, reformular y crear en torno a su propuesta. Y, por las noches, los autores de todos los equipos se reúnen en un entorno informal para compartir el trabajo del día, y recibir sugerencias y aportaciones de dramaturgos, compositores y productores especialistas en el sector.

Más de 300 creadores han desarrollado hasta ahora sus trabajos en el "Grove", entre los que destacan musicales como A Strange Loop (Premio Pulitzer de Drama 2020), Come From Away (dentro del Festival of New Musicals), Passing Through, Private Gomer Jones o Chasing Rainwobs.

En el apartado de producción, Goodspeed Musicals ha sido aclamado internacionalmente y es el primer teatro de Estados Unidos que ha recibido dos premios Tony por un éxito destacado en el teatro musical. Han impulsado más de 90 nuevos musicales, de los que 21 espectáculos se han representado en Broadway, incluyendo MAN OF LA MANCHA, ANNIE, SHENANDOAH y HOLIDAY INN.

Marc Sambola, que se encuentra ya instalado en el Goodspeed Artistic Village de East Haddam, está trabajando en la creación de POSSESSION, LA LEYENDA DE EL ROJO, un "folk tale musical" que mezcla el mito americano del Crossroads de Robert Johnson con la ópera Carmen de Georges Bizet y el Fausto de Johann Wolfgang von Goethe.

La obra narra la historia de Carlos y Carina para conseguir sus sueños y todo lo que tendrán que hacer para cumplirlos en una sociedad marcada por la religión y las apariencias, y con una fuerte presencia de la comunidad gitana nómada.

La participación del músico español en este proyecto internacional aporta la solidez necesaria en la que convergen el sonido de la guitarra española, los ritmos populares y la experiencia en la dramaturgia musical dentro de un espectáculo de este género tan complejo como es el teatro musical.