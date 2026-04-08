MIDSUMMER FEST: SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO reinventado en la azotea del Teatro Calderón

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El verano madrileño se tiñe de magia y fantasía con el estreno de MIDSUMMER FEST, una innovadora propuesta teatral que traslada el universo de William Shakespeare a las alturas de la capital. Esta versión libre de la inmortal comedia SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO cuenta con la firma de Talía del Val, quien asume las labores de escritura y dirección para ofrecer una mirada fresca y contemporánea al texto original. El escenario elegido para esta cita es Lírico Rooftop, la espectacular azotea del emblemático Teatro Calderón, proporcionando un marco incomparable bajo las estrellas para disfrutar de las noches estivales desde el 9 de julio hasta el 30 de agosto.

Bajo la producción de beon. Entertainment, la obra se presenta como una comedia vibrante donde el humor, el amor y los elementos sobrenaturales se entrelazan de forma orgánica. El montaje se aleja de las representaciones convencionales para apostar por una propuesta dinámica y participativa, diseñada para que el público no sea un mero espectador, sino que se sienta parte integrante de la historia. La atmósfera única que brinda el espacio exterior, sumada a una cuidada puesta en escena, convierte cada función de MIDSUMMER FEST en una experiencia sensorial que busca capturar la esencia volátil y festiva de los enredos shakespearianos.

Las entradas para este evento ya están disponibles, consolidándose como uno de los planes más atractivos de la cartelera madrileña para los próximos meses. Con una duración limitada que abarca la mayor parte del periodo vacacional, MIDSUMMER FEST invita a residentes y visitantes a dejarse llevar por la comedia y la fantasía en un entorno privilegiado. Sin duda, es la oportunidad ideal para redescubrir a los personajes de Shakespeare desde una perspectiva original y emocionante, celebrando el teatro en vivo en pleno corazón de la ciudad.

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