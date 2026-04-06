MAR I CEL lanza una nueva edición sinfónica de su banda sonora en plataformas digitales

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La legendaria producción de Dagoll Dagom, MAR I CEL, continúa expandiendo su legado más allá de los escenarios con el anuncio del lanzamiento de su banda sonora en formato digital. El próximo viernes, 10 de abril, los seguidores del teatro musical podrán disfrutar de la icónica partitura de Albert Guinovart en las principales plataformas de streaming, incluyendo Spotify y Amazon Music. Aunque ya existen en los catálogos digitales grabaciones de producciones anteriores, este lanzamiento se presenta como una versión completamente nueva y renovada, marcando un hito en la distribución de uno de los títulos más emblemáticos del patrimonio cultural catalán.

Esta nueva edición discográfica recoge las voces de la compañía de 2024, encabezada por Alèxia Pascual y Jordi Garreta en los papeles de Blanca y Saïd. El apartado musical adquiere una dimensión sinfónica gracias a la interpretación de la Orquestra Simfònica del Vallès, bajo la batuta de Sergi Cuenca. La grabación cuenta además con la participación especial del propio compositor, Albert Guinovart, quien aporta su maestría al piano para redimensionar una obra que ha cautivado a más de 1,6 millones de espectadores desde su estreno original en 1988.

El lanzamiento digital de la banda sonora está estrechamente vinculado al éxito de la adaptación cinematográfica de MAR I CEL, coproducida por 3Cat y Dagoll Dagom. Esta versión para la gran pantalla, dirigida por Paulí Subirà Claramunt, se rodó utilizando tecnología de vanguardia. El objetivo de esta producción fue capturar la esencia del montaje teatral desde una narrativa visual íntima, permitiendo que la cámara se moviera entre los intérpretes para capturar la acción a pocos centímetros y ofrecer una experiencia cercana y renovada.

El proyecto cinematográfico y su correspondiente banda sonora representan la culminación de décadas de trayectoria para los miembros fundadores de Dagoll Dagom, Anna Rosa Cisquella y Joan Lluís Bozzo. Este lanzamiento cobra un significado especial al coincidir con un momento histórico para la compañía que, tras haber conmemorado medio siglo de trayectoria teatral durante el pasado 2024, se despidió definitivamente de los escenarios con esta reposición de MAR I CEL.

Tras un extenso recorrido teatral que ha llevado la obra por ciudades como Barcelona, Bilbao, Valencia; o países como Alemania, la llegada de esta nueva versión de su música a las plataformas digitales asegura que el relato de piratas y cristianos de Àngel Guimerà permanezca accesible para las nuevas generaciones. A partir del 10 de abril, la travesía de Blanca y Saïd podrá escucharse con una calidad sonora inédita en cualquier rincón del mundo, consolidando una vez más a MAR I CEL como el gran referente del musical mediterráneo.

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