Lydia Fairén y Gerónimo Rauch se incorporan a LA LLAMADA

LA LLAMADA, el musical continúa revolucionando la cartelera madrileña con la incorporación de primeras figuras en sus funciones en el Teatro Lara, donde lleva representándose durante seis temporadas: Lydia Fairén actuará los días 16, 21, 23 y 28 de febrero interpretando a María mientras que Gerónimo Rauch se meterá en la piel de Dios en las funciones del 22 y 29 de febrero.

Lydia Fairén es una actriz catalana que inició su carrera en el teatro musical a los 18 años, ha participado en espectáculos de renombre como "La Familia Addams" (interpretando a Miércoles), "Mamma Mia!", "La Bella y la Bestia", "High School Musical" o "Los Miserables" (interpretando a Eponine).

También ha creado (junto con Xavier Torras) un espectáculo propio, su primer concierto en solitario "On My Own", ganador del premio "Mejor Evento Teatral" en los Premios BroadwayWorld Spain 2018.

Por su parte, el argentino Gerónimo Rauch ha interpretado a Jean Valjean de `Los Miserables' en Buenos Aires, en la Gran Vía Madrileña y en Londres. En la capital británica también ha protagonizado 'El fantasma de la Ópera'en En España, ha sido primera figura en otros musicales como 'Jesucristo Superstar" "Chicago' y 'Sunset Boulevard'.

LA LLAMADA, musical original de Javier Ambrossi y Javier Calvo que en la actualidad compagina gira con representaciones en Madrid es una comedia sobre la fe, la amistad, el primer amor, la búsqueda de la identidad, el electro-latino y Whitney Houston, tiene canciones y banda de Dios en directo.

El musical cuenta con el respaldo de la asistencia de más de un millón de espectadores, y simultanea representaciones en el Lara con una maratoniana gira por España. LA LLAMADA ha cosechado múltiples galardones: Mejor Montaje teatral por los lectores de El País, 13 premios Broadway World, Premio Libertad Teatro 2015, Premio Mejor obra teatral Time Out 2017, etc.

Completan el reparto Nerea Rodríguez, Andrea Guasch, Angy Fernández, Neus Sanz, Lucia Gil, Erika Bleda, Roko, Alicia Orozco, Mar Abascal, Paco Arrojo, Richard Collins Moore, Marta Sango y Raoul.





