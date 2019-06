Lydia Fairén y Daniel Anglès invitados especiales del concierto de GERONIMO RAUCH

El próximo 21 de junio será una fecha muy especial para todos los fans de musicales y habituales del ONYRIC Teatre Condal. Geronimo Rauch, que acaba de terminar la temporada de EL MÉDICO en Madrid, ofrecerá un concierto acompañado por el maestro Sergi Cuenca al piano, con quien trabajó en la reciente producción española de SUNSET BOULEVARD. En esta ocasión, el argentino contará también con la colaboración de dos estrellas del musical - Lydia Fairén (LA FAMILIA ADDAMS, LOS MISERABLES) y Daniel Anglès, director artístico del ONYRIC.

GERÓNIMO RAUCH EN CONCIERTO será un recorrido por toda la carrera del artista, que le ha llevado por escenarios de todo el mundo. Recordemos que Gerónimo Rauch tiene una extensa carrera en el ámbito del teatro musical. Títulos como GREASE, CHICAGO, JESUCRISTO SUPERSTAR, SUNSET BOULEVARD, LOS MISERABLES o EL FANTASMA DE LA ÓPERA, siendo estos dos últimos su entrada en el West End londinense, forman parte de su amplio currículum.

A nivel discográfico, el cantante ha sacado dos discos junto al sello Sony Music: HERE, THERE AND EVERYWHERE y PORQUE YO TE AMO, en el que colaboró con Carlos Rivera y Natalia Jiménez.

Las entradas del concierto ya están a la venta en la página web del teatro.





